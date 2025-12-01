Tras fatal accidente, refuerzan vigilancia con operativo “Reductor de velocidad” contra arrancones

El gobierno del estado de Puebla puso en marcha el operativo “Reductor de velocidad” en vialidades de la zona metropolitana para combatir los “arrancones” clandestinas y el exceso de velocidad, una medida urgente que surge a raíz de un trágico accidente que cobró la vida de tres jóvenes.

​La estrategia, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT), busca fomentar trayectos más seguros en los puntos con mayor siniestralidad.

Los jóvenes fallecidos fueron identificados como Rubén Alonso, de 20 años, quien murió en el sitio, y César Emilio, de 25, que perdió la vida rumbo al hospital. Días después, el 28 de noviembre, Paulina, de 21 años, única sobreviviente inicial, también pereció a causa de las heridas tras varios días de hospitalización.