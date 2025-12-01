Lunes, diciembre 1, 2025
Tras fatal accidente, refuerzan vigilancia con operativo “Reductor de velocidad” contra arrancones

De enero a septiembre, se registraron mil 438 accidentes en vialidades principales

Tras fatal accidente, refuerzan vigilancia con operativo "Reductor de velocidad" contra "arrancones" ilegales. Foto ES IMAGEN
Yadira Llaven Anzures
El gobierno del estado de Puebla puso en marcha el operativo “Reductor de velocidad” en vialidades de la zona metropolitana para combatir los “arrancones” clandestinas y el exceso de velocidad, una medida urgente que surge a raíz de un trágico accidente que cobró la vida de tres jóvenes.
​La estrategia, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT), busca fomentar trayectos más seguros en los puntos con mayor siniestralidad.
Los jóvenes fallecidos fueron identificados como Rubén Alonso, de 20 años, quien murió en el sitio, y César Emilio, de 25, que perdió la vida rumbo al hospital. Días después, el 28 de noviembre, Paulina, de 21 años, única sobreviviente inicial, también pereció a causa de las heridas tras varios días de hospitalización.

​El operativo “Reductor de Velocidad” se llevará a cabo en las avenidas con mayor incidencia de accidentes, incluyendo la Vía Atlixcáyotl, Cúmulo de Virgo, Bulevar del Niño Poblano, Calzada Zavaleta y la Recta a Cholula.

La estrategia contempla reforzamiento de la vigilancia con filtros móviles en puntos estratégicos; patrullajes preventivos y monitoreo estricto del cumplimiento de los límites de velocidad; así como acciones de proximidad ciudadana para sensibilizar a los automovilistas sobre la importancia de respetar el reglamento vial.

​El plan se realiza en coordinación con Policías Estatales de Caminos, agentes de Proximidad Vial y policías municipales de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula.

Radiografía de la siniestralidad

​El contexto de inseguridad vial en Puebla es alarmante. De acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), se registraron 9 mil 852 accidentes de tránsito en 2023 en los 10 municipios más poblados del estado, lo que subraya la necesidad de estas intervenciones. 

Solo el municipio de Puebla capital registró un incremento del 7.05 por ciento en accidentes donde estuvo involucrado el transporte público al comparar 2023 con 2022.

​En un periodo más reciente, de enero a septiembre de este año, se contabilizaron más de mil 438 accidentes en vialidades principales como la Vía Atlixcáyotl, Bulevar del Niño Poblano y la Autopista México-Puebla, siendo el Periférico Ecológico el que reportó la mayor cantidad de incidentes con 800 en ese periodo.

​En lo que respecta específicamente a las carreras clandestinas, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ha reportado 19 accidentes viales por arrancones en casi un año, de los cuales tres derivaron en la muerte de cuatro personas, sumando ya cinco fallecidos en lo que va del año.

Debate en torno a la regulación de arrancones

​Paralelamente al operativo de vigilancia, el Gobierno de Puebla mantiene la discusión sobre una polémica propuesta para regular los arrancones

La iniciativa incluye la posible construcción de una pista en la capital y el uso del autódromo Miguel E. Abed en Amozoc para prácticas legales.

​Esta medida ha generado críticas por parte de colectivos de movilidad y otras organizaciones civiles, quienes argumentan que se está “legalizando” una actividad de alto riesgo

Por su parte, las autoridades estatales defienden que la regulación busca ofrecer una alternativa segura y supervisada para los entusiastas de la velocidad, con el objetivo de desalentar las prácticas clandestinas en calles y avenidas públicas.

