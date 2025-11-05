Tras dos años sin titular, Congreso por fin emite convocatoria para nombrar auditor de la ASE

Después de dos años sin auditor titular, el Congreso del estado aprobó por fin este miércoles los lineamientos y la convocatoria para elegir al nuevo responsable de la Auditoría Superior del Estado (ASE), cargo ocupado provisionalmente por Francisco Fidel Teomitzi Sánchez desde la renuncia de Amanda Gómez Nava el 26 de octubre de 2023.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política estableció que la elección se llevará a cabo el 11 de diciembre, mediante el respaldo de dos terceras partes del Congreso. Quien resulte electo rendirá protesta el 1 de enero de 2026, iniciando sus funciones durante el nuevo año fiscal, en un periodo que se prolongará siete años.

Cabe recordar que Amanda Gómez Nava renunció como titular de la ASE el 26 de octubre de 2023, un mes después de que compareciera ante el Congreso local sin aclarar las actuaciones que llevó a cabo ese organismo, para esclarecer las irregularidades financieras registradas en la administración del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En su lugar fue nombrado Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, quien fue subsecretario de Planeación en el gobierno estatal del PAN de Antonio Gali Fayad. Desde ese entonces se ha mantenido en el cargo sin ser ratificado por el Congreso local.

La expresidenta del titular del Poder Legislativo, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que el propio Teomitzi Sánchez puede participar en el proceso para nombrar a un nuevo auditor.

Los requisitos de la convocatoria aprobada este miércoles se incluye ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener al menos 30 años de edad al día de la elección, buena reputación y no haber sido condenado por delitos intencionales, especialmente aquellos relacionados con robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, pues cualquiera de ellos descalifica totalmente para el cargo. Además, se pide contar con título y cédula profesional con antigüedad mínima de cinco años en áreas como contaduría, derecho, economía, administración, o disciplinas relacionadas con la fiscalización, así como al menos cinco años de experiencia en auditoría, fiscalización, responsabilidades administrativas, control interno o evaluación del desempeño.

El proceso prohíbe la postulación de quienes hayan ocupado cargos de gobernador, titulares de dependencias federales o locales (exceptuando responsables de control interno), senadores, diputados, jueces, magistrados, presidentes municipales o dirigentes partidistas, y también a quienes hayan sido candidatos a puestos de elección popular en el año previo.

Las propuestas de aspirantes serán recibidas ante la Junta de Gobierno entre el 6 y el 28 de noviembre, provenientes de universidades, instituciones educativas, colegios y barras profesionales afines. La evaluación de requisitos y perfiles se realizará los días 9 y 10 de diciembre, integrado la terna ese mismo día. Finalmente, la elección por mayoría calificada ocurrirá el 11 de diciembre.