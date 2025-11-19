Miércoles, noviembre 19, 2025
Tras diversas trabas arranca juicio por el homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández

Aún hay un tercer implicado prófugo

Inicia el juicio por el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez tras más de dos años, con las primeras pruebas desahogadas
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán – Tras más de dos años de proceso y diversas trabas en el proceso por fin inició el juicio por el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, donde se desahogaron las tres primeras pruebas, entre ellas las declaraciones de su esposa y su hija. La continuación de esa audiencia se llevará a cabo este miércoles con otras cuatro pruebas a desahogar.

Diana Luisa Ramírez, hija del periodista, dio a conocer lo anterior expresando su gratitud a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que es la dependencia encargada de aportar los elementos de prueba contra los dos imputados, señalando que se ha realizado un trabajo completo y con sentido humano hacia la familia de Marco Aurelio.

Resaltó lo doloroso que para ella y su madre ha resultado todo el proceso dado que eso representa revivir la pérdida de su ser querido, así como todo lo que implica las circunstancias en torno al homicidio.

La familia de Marco Aurelio aún espera la detención de un tercer implicado en el asesinato, quien a la fecha sigue prófugo de la justicia, pero al haber dos detenidos se dio inicio al juicio, proceso que los defensores de los imputados trataron de retrasar en varias ocasiones con recursos como el cambio de abogados o la falta de información.

Con el inicio del juicio se abre una esperanza de justicia para Marco Aurelio, pero también para dejar un precedente de que en Puebla se castigan los delitos cometidos contra periodistas.

Marco Aurelio fue privado de la vida en mayo del 2024; días después la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que había dos personas detenidas relacionadas con ese crimen, Jesús Armando y José Francisco, pero también dio a conocer que se tenía una orden de aprehensión pendiente de cumplir, a la fecha ese tercer implicado sigue prófugo de la justicia.

