Tras diferendo por gasto legislativo, Monreal y Adán López salen en silencio de reunión en Palacio

Después de la disputa pública que protagonizaron el viernes los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fueron citados anoche en Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Se trató de una reunión para subsanar la primera disputa en la cúpula morenista. Ninguno de los dos actores habló al salir.

Un cónclave convocado para buscar una salida política a un conflicto que desde su conferencia Sheinbaum trató de matizar sus alcances. Ambos tienen claro –subrayó– que lo más importante es el movimiento , por lo que consideró que un asunto de recursos presupuestales no puede llevar a la discusión pública. Y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie, ¿no?, hay las vías, no necesitan que sea un asunto público. Pidió que no se les olvide quien los eligió: pueblo, pueblo. ¡Que nunca se les olvide!

Anoche, a paso lento, a veces cabizbajo, Adán Augusto López salió silencioso de Palacio Nacional acompañado del senador Ignacio Mier, quien caminaba también lentamente al lado del coordinador. Por su parte, lejos de la proclividad mediática que lo caracteriza, esta vez Monreal optó por el sigilo y salió en su camioneta por el estacionamiento para evitar a los medios de comunicación, aunque momentos después daría su versión en redes sociales.

Más tarde, surgieron algunos destellos de lo sucedido. Con lenguaje políticamente correcto dieron cuenta de la reunión.

Con una fotografía –en la que es la única con semblante amable–, Rosa Icela Rodríguez informó: “en conversación con los compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios de #Morena en @senadomexicano @adan_augusto, y @MX_Diputados @RicardoMonrealA, se acordó que no habrá periodo extraordinario para iniciativas pendientes. Nos deseamos feliz Navidad @Claudiashein”.

Esta vez Monreal no eligió el video para explayarse en el conflicto como lo hiciera el viernes y en su mensaje de texto apostó por el oficio: La política será siempre el arte de buscar acuerdos y entendimientos en favor de la población. Sin estridencia ni confrontación, nos reunimos la Lic. Rosa Icela Rodríguez, el Sen. Adán Augusto López y yo, para hacer política por el bien del país y del movimiento que representamos .

Poco más temprano, este lunes, en conferencia, Monreal había asumido un mea culpa del comportamiento que tuvieron el viernes. Ya afectamos al movimiento , soltó como preámbulo para anunciar que él no profundizaría la confrontación con López.

–¿Espera un desagravio de parte del senador?

–Él debe hacer lo que crea conveniente. Si yo le dijera la cantidad de libros que tengo de tanta infamia y difamación que a través de mi historia me han hecho y que después han tenido que disculparse o decir que no existían, no acabaríamos.

La única voz que aludió expresamente a los motivos del encuentro, sin eufemismos políticos, fue la del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien también acudió a Palacio Nacional y que en sus redes sociales dio por saldado el conflicto.

En una videocharla calificó de muy bueno el encuentro, y la actitud de ambos muy bien , lo que, aseguró, contribuye a la unidad del movimiento. Hay militantes muy categóricos en sus comentarios y que son excesivos a veces. La pasión es muy grande, pero a los dirigentes no puede sucederles eso, tienen que ser equilibrados y ecuánimes, sostuvo.

Coincidente con la secretaria de Gobernación, confirmó que no habrá periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para analizar las reformas a las leyes del Infonavit y del Trabajo.

No hay por qué dirimir esto públicamente

Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la Transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, tiene que resolverse. Y no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Se va a resolver, hay unidad en el movimiento , aseveró en tono conciliador Sheinbaum en su conferencia matutina.

–¿Es un asunto de combatir la corrupción o sólo de austeridad (el diferendo López-Monreal?

–Pues tendrían que explicar ellos. Pero, a ver, hacer de esto un… Ahora es la noticia de ocho columnas, digo, la verdad. Se va a resolver (…) Y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación.

Recordó una anécdota cuando era secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, que alguien le comentó: se suben a un ladrillo y se marean . Hay que estar siempre a ras, a ras de suelo para nunca, nunca marearse”, aunque más tarde un jefe policiaco fue aún más irónico. No, doctora, no se suben a un ladrillo, se suben al papel de su nombramiento y se marean .

Ante el comentario de que otros legisladores se habían involucrado en la polémica, les pidió que regresaran a territorio a informar sobre los avances registrados en este primer periodo de sesiones, en el que se aprobaron 18 reformas constitucionales.

Te puede interesar: Usaron explosivos en ataque de Cotija; se presume autoría de Cárteles Unidos: Trevilla.