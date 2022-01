Tras denuncias ciudadanas, Medio Ambiente clausura mina de Natale en Huauchinango

Por carecer de permisos y licencias de funcionamiento, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del estado de Puebla clausuró la tarde de este martes la mina “Marna”, propiedad del diputado federal Marco Antonio Natale Gutiérrez.

Los sellos de clausura con folio 004 y 005 fueron colocados sobre una tolva y el centro de carga de la mina, en donde se puede leer a simple vista que se violenta la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; y la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.

Sin presencia de medios de comunicación, autoridades federales, estatales y municipales realizaron una supervisión por la mina o banco de piedra que se ubica en Huauchinango, a raíz de las denuncias ciudadanas que advirtieron de la posible destrucción de la zona arqueológica de Teopanzolco.

Lugareños reportaron anoche a La Jornada de Oriente que en el lugar estuvo presente personal del Centro INAH-Puebla, de la Secretaría de Medio Ambiente y el secretario General del ayuntamiento, Alejandro Amador Sarmiento.

El pasado lunes, esta casa editorial dio a conocer el riesgo que corre el centro ceremonial de Teopanzolco por los trabajos de la mina “Marna”, la cual según denuncias de los ciudadanos -de las comunidades de Cuacuila, Xaltepet y Papatlata- carece de licencias de funcionamiento, cambio de uso de suelo y Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Esto a pesar de que el banco de piedra se encuentra dentro del Área Natural Protegida de la Cuenca Hidrológica del Río Necaxa, decretado por Lázaro Cárdenas desde 1938.

El secretario de Cultura del estado, Sergio Vergara Berdejo, adelantó que este martes personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estaría en la zona arqueológica para indagar si se encuentra ya catalogada o de lo contrario iniciar este proceso.

Previamente, alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, confirmó a medios locales de la Sierra Norte de Puebla, que “no se ha dado licencia de funcionamiento” ni tampoco autorización de cambio de uso de suelo para la operatividad de este “proyecto de muerte”.

“Yo no sabía de los vestigios arqueológicos, entonces no vamos a otorgar ningún cambio de uso de suelo, menos en una situación como esta. No podemos hacerlo”, sentenció.

Incluso, López Angulo reveló que mantuvo reuniones con vecinos de la localidad, quienes pidieron su intervención debido a que sus terrenos han sido afectados por la mina.

Debido a ello, informó que buscó al legislador federal, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quien le hizo llegar la queja de sus vecinos y diera solución a las demandas.

“Hace unos días hablé con el diputado porque me llegó una queja de los dueños de los terrenos que colindan con la mina, y que estaban siendo perjudicados. Hablé telefónicamente con él y me dijo que ya no había problema y que ya estaba resuelto”, comentó.

Vamos por la defensa del patrimonio

Ante tal problemática, el presidente Rogelio López Angulo insistió que no ha emitido ninguna autorización ni permiso municipal para la operatividad de la mina de Marco Antonio Natale, y pidió a las autoridades competentes que intervengan en el tema.

Por esta razón, hizo un llamado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que supervise la operación de la pedrera.

Refirió que la mina debe cumplir con varios requisitos, entre ellos, el Manifiesto de Impacto Ambiental, para su legal funcionamiento.

Al enterarse de los vestigios arqueológicos, reafirmó que el ayuntamiento de Huauchinango no permitirá la destrucción de la zona arqueológica.

“Si hay afectaciones de esa magnitud, no vamos a avalar esta situación; vamos a coadyuvar para solucionar este problema”, señaló.

Hasta el momento, el diputado federal Marco Antonio Natale, quien ganó en el Distrito I con cabecera en Huauchinango, por la alianza política con Morena, no ha emitido ninguna postura al respecto.