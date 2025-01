Tras deceso en Cholula, “no hay motivo para emitir alerta” por el HMPV: Kershenobich

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, dijo este martes que “no hay motivo para emitir alerta” en México, tras el fallecimiento de una persona en Cholula, Puebla contagiado por el virus Metapneumovirus Humano (HMPV).

Además, agregó que tampoco hay vacunas ni medicamentos específicos para su combate.

“No hay motivo para emitir una alerta, yo mencioné que es un virus habitual en este periodo de gripe, no hay un tratamiento específico ni vacuna para el mismo”, declaró, durante la “Mañanera del pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal explicó que el padecimiento, similar a la gripe, y que ha causado un brote en China, es “un virus habitual” en esta época del año.

En Palacio Nacional, Kershenobich destacó dos cosas: la primera, que el sistema de vigilancia está activo, de tal manera que se pueden detectar los casos que ocurren; y en segundo término el hecho de que no existen más allá de los cuidados generales, es decir, la buena alimentación, separarse si hay un cuadro gripal.

“En este enfermo en particular de Puebla se sospecha que pudo tener el virus y Epidemiología, en su caso, lo ratificaría, pero aunque ratifique, no hay motivo para emitir una alerta ni para que haya alarma entre la población”, recalcó.

Llamó la atención que mientras en Puebla, la autoridad sanitaria confirmó que el masculino de 53 años padecía síndrome metabólico, obesidad grado 2, hipercolesterolemia, hiperuricemia y un probable caso de apnea obstructiva del sueño, en la mañanera se informó que la persona no contaba con comorbilidades.

“El reporte dice que no tiene ninguna comorbilidad, pero tenemos que ver el caso en particular. No hay motivo de emitir una alerta ni alarma para la población”, declaró, al respecto.