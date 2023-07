Tras el caso Benavente, denuncian fraude por viajes escolares a Londres en el Colegio Cárabez; es la misma agencia

Madres y padres de familia de 20 estudiantes del Colegio Cárabez, ubicado en la ciudad de Puebla, denuncian que fueron defraudados por la agencia turística Beo World Board of Directors, que se dedica a realizar viajes al extranjero con fines escolares, debido a que desde 2021 pagaron 140 mil pesos y la empresa no ha respondido por la inversión.

La empresa Beo World es filial a la compañía SET Education Pathways, la misma que estafó a 15 estudiantes del Colegio Benavente, quienes quedaron varados y durmiendo en el piso del Aeropuerto de Londres, porque no compró los boletos de regreso a México.

En conferencia de prensa, Nadia Miranda, madre de familia, dijo que el Colegio Cárabez les dio la espalda, pues informó que el pago que hicieron por cada uno de sus hijos para que viajaran a Londres, se hizo desde la pandemia por Covid-19.

Por la emergencia sanitaria, el viaje de estudios cambió fecha y se ha pospuesto en varias ocasiones, sin lograr concretarse, a pesar de que quedó finiquitado el viaje redondo, hospedaje y alimentos.

“Ya vimos que otros alumnos quedaron abandonados en el aeropuerto de Londres y no queremos que suceda esto con nuestros niños; lo único que solicitamos es llegar a un acuerdo para el rembolso de nuestra inversión”, demandó.

A nombre de los tutores, la vocera informó que sus hijos “ya no van a viajar por lo que acaba de suceder con el Benavente, porque esto lo vemos como fraude. No nos ha dado la cara el Colegio, nos han dado vueltas y vueltas, nos piden más dinero y no les vamos a soltar más; lo que necesitamos es ayuda para que no se repitan más fraudes”.