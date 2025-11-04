Tras casi 20 días de paro estudiantil, alumnos del ITT toman la autopista Cuacnopalan–Oaxaca

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) tomaron la mañana del lunes la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta 76 Tehuacán, para exigir la destitución del director del plantel, Sergio Villafuerte Palavicini, así como la presencia de autoridades educativas para establecer un diálogo y resolver el conflicto que lleva ya casi 20 días sin solución y que mantiene a los alumnos sin clases. Los manifestantes decidieron no impedir el paso de los transportistas, sino dejarlos circular sin pagar el peaje correspondiente.

La toma de la autopista se decidió luego de que desde el pasado 14 de octubre un grupo de estudiantes tomó las instalaciones del plantel, tras dar a conocer una serie de deficiencias en la infraestructura, así como falta de insumos y equipamiento, además de la poca transparencia en el manejo de recursos, todo lo cual incluyeron en su pliego petitorio presentado ante la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGITT), sin que obtuvieran respuesta.

Conforme avanzó el conflicto, la exigencia de sacar al director se convirtió en eje de la movilización, pues los paristas expusieron la falta de disposición al diálogo por parte de Villafuerte Palavicini, quien aun cuando dice tener toda la intención de dialogar no ha buscado un acercamiento real con los manifestantes, solo ha hecho llamados por redes sociales, cuando los paristas pidieron que se presentara a las instalaciones del ITT, expresaron los alumnos.

Según los participantes, la toma de la autopista constituye una acción de presión, ante lo que califican como un estancamiento absoluto del diálogo, por lo que expresaron su determinación de mantener la toma de la autopista hasta que se responda a sus demandas.

Delegados de la Secretaría de Gobernación del estado se acercaron a dialogar con los manifestantes en la caseta de cobro, a quienes los jóvenes explicaron la necesidad urgente de un encuentro personal con representantes de la DGITT, por ser la instancia a la que corresponde dar solución al conflicto.

Sin embargo, se desconoce si los delegados hicieron algún enlace o notificaron de la protesta a esa dirección, puesto que ocho horas más tarde, los paristas continuaban apostados en la autopista expresando su descontento por la falta de diálogo por parte de las autoridades competentes en este caso.

Al cierre de esta edición los estudiantes informaron que continuarán con acciones de protesta y la toma del edificio del ITT, hasta ser tomados en cuenta por los directivos federales y se resuelva su pliego petitorio.