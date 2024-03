Candidatos a la gubernatura refuerzan sus medidas de protección ante el asesinato de Jaime González

Mientras que Alejandro Armenta Mier, aspirante a la gubernatura por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, dijo que aún analiza solicitar seguridad o no tras el asesinato de Jaime González Pérez, abanderado de Morena a la alcaldía de Acatzingo ocurrido el pasado sábado, Eduardo Rivera Pérez, abanderado del bloque “Mejor Rumbo para Puebla”, dijo que sí lo hará, tanto para su persona como para su familia.

Al considerar que hay marcadas condiciones de inseguridad no solo por la ejecución de Jaime González, sino por otras denuncias que le han hecho llegar, Eduardo Rivera informó que solicitará medidas de protección para él, su familia y equipo de campaña.

El panista pidió al gobierno del estado y al federal garantizar la seguridad de los participantes en las campañas electorales, pues refirió que es su responsabilidad.

Interrogado sobre el tema durante una conferencia de prensa y tras ja ejecución de Jaime González Pérez, quien aspiraba a contender por la alcaldía de Acatzingo como abanderado de Morena, Rivera dijo que hay condiciones de riesgo para los contendientes de municipios que colindan con Veracruz.

En ese sentido, dijo que espera que el gobierno del estado y la administración federal atiendan con prontitud las solicitudes de protección para los candidatos.

Abundó que serán las dirigencias del PAN, PRI, PRD y PSI, que integran la coalición que lo impulsa, los que hagan lo propio con el resto de los abanderados.

En tanto que el abanderado por la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Alejandro Armenta Mier, anunció que analiza solicitar seguridad, luego del asesinato de su paisano Jaime González, hecho que condenó.

“Vamos a hacerlo con toda la prudencia que representa, para ser cuidadosos, a mí la verdad no me gusta eso porque soy Morena, 4T, a mí me cuida el pueblo, pero hay quienes me insisten y haber si me convencen”, declaró.