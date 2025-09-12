Tras acuerdo con ayuntamiento vendedoras liberan calles en Tehuacán

Tehuacán. – Tras acuerdo entre comerciantes de Santa María Coapan y autoridades municipales de Tehuacán, se levantó el bloqueo de la avenida Independencia oriente y 3 sur, acción con la que las vendedoras de antojitos mexicanos protestaron porque juegos mecánicos se instalaron en el área que ellas tienen asignada para su venta diaria.

Solo durante los días que durará el permiso otorgado por el ayuntamiento a los juegos mecánicos, las vendedoras de Coapan serán reubicadas en la calle 1 oriente, una vez que pasen los festejos patrios, volverán a ocupar sus lugares en la segunda calle de Agustín A. Cacho.

Las vendedoras se inconformaron y bloquearon la calle debido a que al llegar este vienes a vender sus productos ya no pudieron colocarse porque ya estaban instalados los juegos mecánicos. Con esa presión se acercaron a dialogar el director de seguridad pública Ernesto Palacios y el director de fomento comercial, Ernesto Sánchez Otáñez, quienes ofrecieron la reubicación temporal.

Por ese ajuste uno de los juegos mecánicos será también reubicado del lugar que la comuna ya le había asignado, a fin de que en ese lugar se puedan colocar dos de las vendedoras de Coapan, pero será a partir de mañana, ya que debido a la movilidad que se tiene durante el día en el centro es difícil maniobrar, explicó el representante de los juegos, quien ofreció dejar libre el sitio la noche de hoy.

Soledad Nicolás, represente de las vendedoras indicó que aceptaron esa propuesta porque lo que ellas buscan es no perder ventas, pero advirtió que si no se cumple con lo ofrecido mañana volverán a tomar las calles.

Lamentó que las autoridades no hayan considerado la afectación que les causarían al quitarles sus espacios y se les haya orillado a realizar la protesta para ser escuchadas por el gobierno municipal que se acercó a dialogar con ellas hasta que cerraron las calles.

Recordó que desde días antes solicitaron al ayuntamiento no autorizar la instalación de juegos mecánicos en la zona donde ellas están instaladas, pero nunca obtuvieron respuesta. Asimismo