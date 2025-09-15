Tras 80 horas de cierre, se reestablece circulación en el Arco Norte: Guardia Nacional

Después de 80 horas de bloqueo, por campesinos de Tlaxcala, Hidalgo y el estado de México, se reestableció la circulación vehicular en el libramiento Arco Norte, a la altura de la caseta de Calpulalpan, tramo carretero que por tres días estuvo colapsado por vehículos de carga pesada. El cierre afectó también la caseta de San Martín Texmelucan, en la autopista México-Puebla.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la Guardia Nacional confirmó alrededor de las 19 horas de este domingo que la “vialidad libre en Tlaxcala, tras la presencia de personas cerca de la caseta de San Martín Texmelucan, en el kilómetro 222 de la autopista Arco Norte”.

Por lo tanto, pidió a los automovilistas y transportistas que transitan en la zona circular con precaución.

“La circulación fue reestablecida en ambos sentidos y opera de manera normal en todo su tramo carretero de Atlacomulco a Texmelucan”, confirmó.

En redes sociales también se aprecia como ingresa la maquinaria al Arco Norte para retirar los montones de arena y piedra que colocaron los labriegos, para impedir la circulación de vehículos y camiones de carga.

La protesta comenzó a las 9 horas del pasado jueves 11 de septiembre y concluyó la noche de este domingo, en exigencia del pago de indemnizaciones por tierras expropiadas en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, para construir la autopista.

La liberación de la vialidad se produjo después de largas jornadas de negociación entre representantes del gobierno federal y un grupo de 300 ejidatarios.

De acuerdo con los campesinos, la Federación cedió iniciar el proceso de indemnización de las tierras de las que fueron despojados desde el sexenio de Felipe Calderón para la construcción del Arco Norte, hace 19 años, que iniciará con la publicación de un decreto de expropiación de los predios.

En el último año, los ataviados cerraron la autopista en al menos cinco ocasiones, en reclamo del pago.