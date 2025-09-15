Tras 80 horas de cierre, campesinos liberan el Arco Norte

Después de 80 horas de bloqueo, campesinos de Tlaxcala, Hidalgo y el estado de México liberaron la circulación vehicular en el libramiento Arco Norte, a la altura de la caseta de Calpulalpan, tramo carretero que por cuatro días estuvo colapsado por vehículos de carga pesada. El cierre afectó también la caseta de San Martín Texmelucan, en la autopista México-Puebla..

La liberación de la vialidad se produjo después de largas jornadas de negociación entre representantes del gobierno federal y un grupo de 300 ejidatarios.

Finalmente, la Federación cedió iniciar el proceso de indemnización de las tierras de las que fueron despojados desde el sexenio de Felipe Calderón para la construcción del Arco Norte, hace 19 años, que iniciará con la publicación de un decreto de expropiación de los predios.

En el último año, los campesinos cerraron la autopista en al menos cinco ocasiones, en reclamo del pago.

Alrededor de las 19 horas, la Guardia Nacional confirmó que la vialidad había quedado libre en Tlaxcala, “tras la presencia de personas cerca de la caseta de San Martín Texmelucan, en el kilómetro 222 de la autopista Arco Norte”.

Por lo tanto, pidió a los automovilistas y transportistas que transitan en la zona, circular con precaución.

“La circulación fue reestablecida en ambos sentidos y opera de manera normal en todo su tramo carretero de Atlacomulco a Texmelucan”, confirmó.

En redes sociales también se aprecia como ingresó maquinaria pesada al Arco Norte para retirar los montones de arena y piedra que colocaron los labriegos, para impedir la circulación de vehículos y camiones de carga.

La protesta comenzó a las 9 horas del pasado jueves 11 de septiembre y concluyó la noche de este domingo, en exigencia del pago de indemnizaciones por tierras expropiadas para construir dicha autopista.

El bloqueo coincidió con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante este fin de semana a Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, como parte de su gira nacional para informar a la ciudadanía de sus logros por su primer año de gobierno.

Para frenar la circulación, ejidatarios colocaron arena, piedras y trozos de madera para obstruir el paso de autos particulares, autobuses de pasajeros y unidades de carga que quedaron varados en la vía.

Esta situación molestó a los conductores y viajeros, pues por varias horas estuvieron varados sin agua ni comida, e incluso padecieron por no poder ir al baño.

Federación debe emitir decreto de expropiación de tierras

Los campesinos aseveraron que están cansados de las “largas” que les han dado desde junio de 2024 los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Acusaron que el gobierno federal no ha emitido el decreto de expropiación de las tierras utilizadas para construir el libramiento, con lo que la Federación se vería obligada a pagarles una indemnización.

Puntualizaron que la falta de este documento ha propiciado que en los planos de los certificados parcelarios de los ejidatarios no aparezca el Arco Norte.

Indicaron que en algunos títulos elaborados en agosto de 2011 no aparece dicha vía, por lo que legalmente quienes tienen esos certificados son los legítimos dueños de los predios donde se instaló la vía.

Agregaron que a algunos solo se les pagó entre 8 y 24 pesos por metro cuadrado por derecho de paso, más no por la propiedad de los terrenos.

En 19 años tampoco se les ha cubierto lo correspondiente por la pérdida de los llamados bienes distintos de la tierra, como son magueyes, árboles y plantas originarias que había en los predios donde se colocó el asfalto.

Explicaron que son dos tipos de afectados por el libramiento: los directos, que son los dueños de parcelas que quedaron divididas o totalmente cubiertas por el asfalto y demás infraestructura vial, y los de tierra de uso común, quienes resultaron perjudicados al momento en que sus terrenos de uso común –es decir, que eran propiedad de todos– fueron ocupados para la obra.

Finalmente, advirtieron que recurrirán a acciones más radicales si la Federación incumple esta ocasión.

