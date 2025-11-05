Tras 11 años, reanuda este miércoles vuelo Puebla-Guadalajara

Después de 11 años de permanecer interrumpido, este miércoles se reactivó el vuelo Puebla-Guadalajara con la aerolínea Volaris, desde el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, ubicado en Huejotzingo, con dos vuelos diarios en toda la semana.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, encabezó la inauguración del vuelo número 1398, luego de anunciar una significativa expansión en la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Puebla, con la colaboración de aerolíneas como Volaris.

Dijo que esta estrategia busca posicionar al Aeropuerto de Puebla como un “hub” o centro de conexión importante a nivel nacional, a fin de capitalizar su amplia capacidad.

Acompañado de la secretaria de Turismo, Carla López Malo, Chedraui detalló las nuevas rutas que conectarán a Puebla con destinos nacionales e internacionales, destacando que el crecimiento se basa en un riguroso análisis de oferta y demanda.

Los nuevos destinos de Volaris desde Puebla no solo incluyen una mayor cobertura nacional, sino también opciones para la conexión internacional.

Entre los destinos nacionales, precisó que se podrán realizar vuelos a ciudades como Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Tulum, Puerto Vallarta, La Paz, San José del Cabo, Mérida, y Durango, entre otros.

En las conexiones internacionales, el esquema permitirá a los pasajeros de Puebla acceder, mediante una escala en un “hub” nacional, a diversos destinos en Estados Unidos como Los Ángeles, Las Vegas, San José (California), Dallas, Oakland, San Francisco, Seattle, Portland, Phoenix, Sacramento, Nueva York, Denver, Reno y Houston.

Víctor Gabriel Chedraui enfatizó que la frecuencia de vuelos a varios destinos será de dos veces al día, lo que incrementa sustancialmente las opciones para el público.

Basado en mercado, “no en deseos políticos”

Gabriel Chedraui aclaró que estas nuevas rutas y frecuencias no son producto de “apetitos personales de algún gobierno,” sino el resultado de estudios de mercado que reconocen el potencial que hay en Puebla en términos de demanda de pasajeros.

“Es un poco lo que hacen las líneas aéreas, lo hemos comentado varias ocasiones. No es a apetitos personales de algún gobierno, es un tema de mercado, de oferta y demanda”, afirmó.

Explicó que la ampliación de la conectividad también aborda el desafío de la logística, mientras que el traslado a la Ciudad de México para tomar un vuelo puede tomar hasta cinco o seis horas, la nueva oferta aérea desde Puebla representa una “mejor opción” para los poblanos.

Por último, el titular de la Secretaría de Economía también mencionó el trabajo conjunto con el sector empresarial para potenciar la capacidad del aeropuerto, incluyendo el desarrollo de vuelos de carga que serán anunciados próximamente.

Carla López Malo complementó la información al señalar que la conexión con Cancún (ya operada por dos aerolíneas) también permitirá la conectividad hacia 156 destinos con los que Cancún tiene convenios, facilitando así el acceso a otras partes del mundo.

La meta a mediano plazo es que el aeropuerto se consolide como un “hub” importante a nivel nacional.