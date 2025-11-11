Martes, noviembre 11, 2025
Tras 10 años, comunidad de Tlatempa, en Zacatlán, recupera el panteón que usurpó una empresa

Zacatlán recupera tras más de 10 años el Panteón de Tlatempa, restituyendo un espacio comunitario clave para sus habitantes
Martín Hernández Alcántara

Tras más de 10 años el ayuntamiento de Zacatlán logró recuperar de manera definitiva el Panteón de Tlatempa, un espacio comunitario que finalmente fue habilitado para su uso público, marcando el cierre de uno de los conflictos más prolongados en la historia reciente del municipio.

Durante más de una década, los habitantes de Tlatempa enfrentaron graves afectaciones derivadas del incumplimiento de una constructora a la que se había cedido el terreno en 2014, con el compromiso de edificar el camposanto.

La empresa no solo incumplió, sino que además mantuvo bloqueado el uso del predio, dejando a la comunidad sin un lugar digno para sepultar a sus difuntos.

Vecinos y asociaciones civiles exigieron en repetidas ocasiones la intervención de las autoridades municipales y estatales, sin obtener respuesta efectiva.

En el trienio del exalcalde José Luis Márquez Martínez, en noviembre de 2022, la Comuna emprendió acciones legales formales para recuperar el terreno.

De acuerdo con información oficial, la estrategia jurídica fue diseñada por el asesor externo José Miguel Luna Lozano, en coordinación con la entonces síndica municipal Edith Muñoz, quienes impulsaron la defensa de la presidencia municipal ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

El proceso culminó en septiembre de 2025, cuando dicho tribunal resolvió de manera definitiva a favor del municipio, confirmando la legalidad de la recuperación y restituyendo la propiedad al ayuntamiento de Zacatlán.

Además del caso del Panteón de Tlatempa, Luna Lozano ha participado en otros procesos para el municipio, entre ellos la reducción de más del 50 por ciento de una deuda superior a cuatro millones de pesos con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatlán (SOSAPAZ), así como la absolución del exedil José Luis Márquez en una denuncia por violencia política de género.

