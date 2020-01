Solo sancionando a transportistas se corregirá el mal servicio: Franquiciatarios

El gobierno del estado debe aplicar sanciones a los transportistas que incumplan con la modernización de sus unidades y prestar un buen servicio, ya que solo así se sentará un precedente a los concesionarios, demandó la Red Mexicana de Franquicias (RFM).

En conferencia de prensa, Enrique Vargas Medina, vicepresidente de Comunicación Institucional de la agrupación, indicó que está visto que la gran mayoría de los vehículos que trasladan pasajeros no cumplen con las condiciones de limpieza y seguridad.

“Que ahora los transportistas irresponsables sepan que van serio (contra ellos) y que no van a escatimar los esfuerzos legales que tengan a la mano las autoridades del transporte en Puebla, para buscar que el ciudadano tenga un servicio de primera”.

El franquiciatario indicó que si no se inician los procedimientos, jamás se corregirán las deficiencias que actualmente existen.

A la par, dijo que las autoridades de vialidad deben ser más estrictas con la circulación de camiones, microbuses y combis, pues algunos choferes van sobre el segundo y hasta el tercer carril, además de que van jugando carreras con otros transportistas.

Vargas Medina propuso que en las calles donde sea viable, se establezcan carriles exclusivos para el transporte público.

Respecto al programa de fotomultas, que en breve será retomado por la autoridad estatal, indicó que lo avalan, pero piden que este sea aplicado con total transparencia.

El vicepresidente pidió que no se escondan las cámaras como ocurrió en el sexenio de Moreno Valle, cuando eran colocadas detrás de postes, árboles o señalamientos.

No obstante, consideró que a partir de que se inició dicho programa en la entidad, ya hay una cultura vial y a pesar de que actualmente los dispositivos que detectan automóviles que circulan a exceso de velocidad no están funcionando, la mayoría de la gente no rebasa los límites permitidos.