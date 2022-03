Piden transportistas que gobierno estatal subsidie pasaje de estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad

Samuel Méndez Díaz, líder de la agrupación Enlace Transporte de Puebla, pide que se eliminen las tarifas diferenciadas y que en todo caso sea el gobierno estatal quien brinde los apoyos directamente a los grupos vulnerables.

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, comentó que en el caso de estudiantes , ellos son beneficiarios de transporte de sus propias escuelas, como en el caso del STU de la Universidad Autónoma de Puebla, y de becas que les otorga el gobierno federal.

Añadió que actualmente hay seis tarifas: de cero pesos para personas con discapacidad, de 4 pesos para tercera edad, 5.50 pesos para estudiantes que viajan en combis y 6 pesos en microbús o autobús; y la de 8 pesos para usuarios en general, en van; y 8.50 el vehículos más grandes.

“¿Qué pedimos? Que eliminen la tarifa diferente, porque aparte (los alumnos) están a cargo de nosotros, nos generan descontrol, el chófer no puede ser tan honesto de decirte; sabes qué, fueron menos; y si tienes contadores de pasajeros, de qué te sirve si no sabes quién subió… El estudiante, para empezar, desde el 98, 96 hicimos un convenio para que entraran los transportes universitarios…que para nosotros es una competencia, que lo aceptamos a cambio de que no tuvieran una tarifa preferencial”, declaró a La Jornada de Oriente.

Comentó que el apoyo de estudiantes por parte del gobierno federal es aproximadamente de 100 pesos mensuales, cantidad que podría ser depositada por el gobierno estatal en una tarjeta con la que puedan pagar al abordar.

El dirigente apuntó que también siguen en pie para que se les regrese a los derroteros en donde tienen más aforo, tales como el Boulevard 5 de Mayo, 11 Norte-Sur y Diagonal Defensores de la República. Modificar los recorridos, dijo, les ayudaría a disminuir gastos de mantenimiento.

“Por ejemplo, los que andan ahí por el barrio de la Luz, que andan ahí por pura calle empedrada, acelere y frene, lo que gastan en balatas y todo, es lo que va a disminuir”, dijo Méndez Díaz

Explicó que esas propuestas forman parte de un plan de negocios que ya se presentó a la Secretaría de Movilidad y Transporte y que se discutirá a partir del próximo 7 de marzo.