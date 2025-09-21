Área de la Secretaría Anticorrupción asumirá las funciones del extinto Itaipue

Transparencia para Puebla y sus Municipios, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, asumirá las funciones del extinto Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue). En octubre deberá completarse la transferencia de información de los sujetos obligados.

El secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, explicó que esta decisión resulta de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobada por el Senado de la República.

En consecuencia, los estados se vieron obligados a legislar para reemplazar a los organismos autónomos locales.

Espidio Reyes señaló que el edificio que ocupaba el Itaipue, en 5 Oriente 201, fue puesto a disposición de la Secretaría de Planeación y Finanzas, al igual que todo el equipo disponible, que posteriormente entregó a la Secretaría Anticorrupción.

El capital humano pasará a formar parte del nuevo órgano de transparencia porque no se tiene contemplado realizar despidos, aunque explicó que quienes fungían como comisionados ya no forman parte de la nueva estructura porque sus funciones desaparecieron.

Cada poder público tendrá su órgano garante que se encargará de atender y resolver los recursos de revisión y denuncias que cualquier ciudadano presente ante un incumplimiento de las obligaciones de transparencia.

A Transparencia para Puebla y sus Municipios le corresponde vigilar las obligaciones del Poder Ejecutivo, así como de los 212 ayuntamientos y cinco concejos municipales.

Los Poderes Legislativo y Judicial tendrán los suyos, así como los organismos autónomos como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, entre otros.

Cuando el ciudadano no se sienta satisfecho con la respuesta obtenida de la actuación de la autoridad garante, existirá la vía del amparo como tercera instancia para obtener la información requerida.

A raíz de la extinción del Itaipue, se está realizando la transferencia de información y documentación que tenía, la cual debe concluir a más tardar la primera semana de octubre.

El funcionario garantizó que se dará seguimiento puntual a cada caso, sin que interfieran conflictos de intereses, a pesar de que el órgano ya no es autónomo, sino desconcentrado de una dependencia estatal.