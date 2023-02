Transfiere Canacintra nacional deuda millonaria a Puebla y otras delegaciones

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) a nivel México tiene adeudos de varios millones de pesos con organismos cúpula y gobiernos, por temas como el de predial, los cuales tendrán que pagar las delegaciones locales, a pesar de que estas carecen de voz y voto, exhibió el líder de los industriales en el estado de Puebla, Luis Espinosa Rueda.

En conferencia de prensa, indicó que “es una pena” que por falta de pago, a principios de este mes la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) suspendieran a Canacintra nacional los derechos para seguir siendo miembro.

Añadió que esa es una muestra de qué tan irresponsables han sido los dirigentes con las finanzas de la cámara.

También expuso que las deudas, de las cuales rechazó dar a conocer el monto global, se vienen arrastrando por lo menos desde hace 10 años.

Refirió que en esta semana dos candidatos a la presidencia nacional de la Canacintra vendrán a Puebla; a ambos se les pedirá que las representaciones de la cámara en los estados tengan mayor participación en las decisiones que se toman en la sede central.

“Si tienen responsabilidad en pagar las deudas, tienen que tener injerencia en la operación de la sede nacional porque no puede ser que nos pongan números, donde todos estamos metidos y tenemos que ayudar a pagar las deudas, cuando esas malas decisiones e irresponsabilidades han sido de las mesas directivas nacionales, donde nosotros no estamos… Cuando vamos a junta de consejo nada más nos informan, no nos preguntan, pero eso sí, tenemos que pagar las deudas”.

Luis Espinosa Rueda añadió que el actual líder nacional, José Antonio Centeno Reyes, informó que pagó una deuda que la Canacintra tenía con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, se desconoce de dónde salió el dinero, toda vez que los números que presentó a los dirigentes estatales, no cuadran.

“Todos nos quedamos ¿y de dónde salió la lana? No sé, pero ya está saldada. Aquí yo le digo eso a mi consejo y me corren”.

El dirigente de los industriales poblanos añadió que tienen que cambiar las reglas, ya que incluso si las cámaras locales adquieren bienes, estos quedan escriturados a nombre de la Canacintra nacional.

Indicó que, por ejemplo, si esta última quisiera podría vender el quinto piso que actualmente tiene la agrupación de industriales en el Edificio Empresarial, ubicado en la ciudad de Puebla, para pagar la referida deuda.

Por último, Luis Espinos Rueda criticó que algunos dirigentes empresariales –en Puebla y en el país- solo hayan ocupado sus puestos dentro de organismos de la iniciativa privada para impulsar sus proyectos personales y poder “brincar” a cargos públicos.