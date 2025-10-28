Martes, octubre 28, 2025
Transcurren en calma elecciones de directores en 8 facultades y escuelas de la BUAP

Martín Hernández Alcántara

Con la apertura de urnas en las 44 unidades académicas de los niveles medio superior y superior, en punto de las 8:00 horas inició la jornada electoral para el nombramiento de director o directora en ocho facultades y escuelas de la BUAP, así como de los integrantes de los consejos de Unidad Académica (CUA), mediante voto presencial sectorial, libre, directo y secreto. Los primeros para el periodo 2025-2029, mientras que los segundos 2025-2027.

Hasta ahora la jornada comicial ha transcurrido en calma.

Las unidades académicas que hoy eligen director o directora son las facultades de Administración, Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Ciencias Biológicas, Cultura Física y Enfermería; y las preparatorias 2 de octubre de 1968, Alfonso Calderón Moreno y Urbana Enrique Cabrera Barroso.

Los candidatos registrados el pasado 16 de octubre -luego de ser entrevistados por la Comisión de Auscultación– realizaron campañas de manera presencial y electrónica del 17 al 27 de octubre.

Este 28 de octubre, los sectores estudiantil, académico y no académico emitirán sus votos de 8:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de cada unidad académica, para elegir al titular de la dirección de las cinco facultades y tres preparatorias referidas, así como de los integrantes de los 44 consejos de Unidad Académica. Estos últimos son la máxima autoridad dentro de las escuelas, facultades e institutos, ya que regulan las decisiones que competen a su vida interna.

En cada unidad académica se instalaron mesas directivas de casilla -integradas por miembros del Consejo de Unidad Académica– para monitorear el proceso de forma adecuada, resguardar el material electoral, firmar las actas correspondientes y remitir a la Comisión Electoral toda la documentación y materiales electorales.

En las 44 unidades académicas -ubicadas en las áreas Centro, CU, CU2, CCU y Salud, así como en los complejos regionales-, la jornada para la elección de directores e integrantes de los consejos de Unidad Académica ha transcurrido con tranquilidad, orden y participación.

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...
Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Tras diálogo fallido continúa paro de estudiantes del ITSSN en Ajalpan

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Ajalpan. Este miércoles se cumplieron tres días de la toma de las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra (ITSSN) de Ajalpan, luego...

Asambleas estudiantiles de la BUAP rechazan en reactivación del paro escolar

Martín Hernández Alcántara -
Diversas facultades y asambleas estudiantiles de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se deslindaron públicamente de los recientes llamados a un nuevo paro estudiantil, convocado en redes...

Ricardo Paredes, candidato a rector, ejerce su voto en Facultad de Administración

Martín Hernández Alcántara -
Ricardo Paredes Solorio, candidato a la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sufragó esta mañana en su unidad académica de origen: la Facultad de...

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

