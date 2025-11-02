Tranquila la jornada en panteones municipales de Puebla

Una jornada marcada por la tranquilidad vivieron los 41 panteones del municipio de Puebla durante el periodo de celebraciones para honrar a quienes han partido. De acuerdo con el informe que autoridades municipales difundieron la tarde del domingo, no se presentaron incidentes de consideración en los cementerios de la ciudad.

El operativo de seguridad, desplegado desde el viernes por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se extendió hasta la tarde del domingo sin que se reportara algún contratiempo. El dispositivo incluyó labores de vigilancia, atención a los visitantes y acciones preventivas en los camposantos tanto del centro de la ciudad como de las juntas auxiliares.

Cientos de miles de personas acudieron desde primeras horas a los cementerios para depositar flores, veladoras, fotografías, música e incienso en las tumbas y nichos donde descansan familiares y amistades. Las expresiones de duelo y memoria se manifestaron en todos los rincones de los cementerios, que para muchas familias representan el epicentro de la tradición de Día de Muertos.

El Panteón Municipal y el de la Piedad, considerados los de mayor tamaño en la capital, figuraron entre los recintos con mayor afluencia. Allí, personal capacitó y orientó a los asistentes, además de repartir agua para mitigar los efectos del sol. En el resto de los cementerios también se implementaron acciones para preservar la seguridad, el orden y el respeto a las prácticas de quienes acudieron a rendir tributo a sus seres queridos.