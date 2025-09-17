Miércoles, septiembre 17, 2025
Tramita Brigada del 68 queja en la CDHP por deterioro de la escultura en el Jardín de Xonaca

Martín Hernández Alcántara

A dos semanas de conmemorar la masacre del 2 de Octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, Armando Domínguez Márquez representante de legal de la Brigada del 68, informó que tramitó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) acusando que las autoridades municipales de la capital poblana no han frenado el deterioro causado por actos de vandalismo y otros, asociados a la actividad de la organización de comerciantes Doroteo Arango.

El representante legal de la organización de veteranos luchadores sociales, manifestó su desconcierto porque, de manera verbal, funcionarios de la Comuna hicieron el compromiso de incluir en el presupuesto de 2026 los recursos necesarios para trasladar el monumento al Parque Benito Juárez, a fin de lograr su salvaguardo, pero les han comunicado, de manera informal, que los recursos estarán disponibles hasta 2027.

“Hemos presentado escritos ante las autoridades del Honorable Ayuntamiento de Puebla de fechas, 20 de agosto, 12 de septiembre del año en curso dirigidos al Secretario del Ayuntamiento, Doctor, Joaquín Espidio Camarillo, a fin de convocar a una reunión con los integrantes de nuestra asociación, sin que nos haya dado una respuesta por escrito, a pesar del tiempo transcurrido y sólo de manera verbal me ha expresado que: ‘el municipio no tiene recursos para hacer el traslado del monumento a otra zona de la ciudad como lo hemos propuesto y que por lo tanto no pueden acordar de manera favorable nuestra solicitud”, expresa en su recurso, cuya copia fue entregada a esta casa editorial.

En su queja, Domínguez pide que la CDHP actúe como instancia mediadora para buscar una solución mediante la conciliación entre las autoridades responsables y la Brigada del 68.

En ese sentido, el activista solicita que “de no lograrse la conciliación, se agote el trámite de esta queja y en su momento (la) Comisión emita la recomendación correspondiente en contra de las autoridades señaladas como responsables”.

El 29 de octubre de 2024, Armando Domínguez Márquez entregó a esta casa editorial fotografías en las que se aprecia el deterioro de la escultura, la cual, además de rayones y grafitis, era usada para sostener las lonas de los comerciantes de la Doroteo Arando. Las cuerdas usadas para el andamiaje de los puestos, aseguró entonces el sobreviviente del movimiento estudiantil, no sólo son para sostener los entoldados, sino que los expendedores de la Doroteo Arango tienen la intención de derrumbarlo.

