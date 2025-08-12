Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba

La mañana de este martes, un grupo armado que viajaba en una patrulla apócrifa de la Guardia Nacional asaltó al conductor de un camión de paquetería sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de Acatzingo. El hombre fue golpeado y trasladado al Hospital Regional del municipio.

De acuerdo con el testimonio del operador, alrededor de las 5:30 horas detectó que una patrulla, que más tarde se confirmaría como falsa, lo seguía de cerca. Minutos después, los ocupantes encendieron la torreta para obligarlo a detenerse.

Durante la persecución, el conductor logró comunicarse con su supervisor para informarle de la situación; sin embargo, escuchó lo que parecía una detonación de arma de fuego y la llamada se interrumpió.

Ante el riesgo, decidió detener el vehículo. En ese momento, dos sujetos descendieron de la patrulla y, tras obligarlo a bajar de la cabina, lo golpearon repetidamente. Luego abordaron el camión y huyeron, mientras otros integrantes del grupo escapaban en la patrulla apócrifa.

Automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron al operador y llamaron a los servicios de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio, brindaron atención al herido y lo trasladaron al hospital para su valoración médica.

Por los golpes y la emergencia, el conductor no pudo precisar cuántos hombres en total participaron en el atraco.

Pocos kilómetros adelante, agentes localizaron el tráiler; no obstante, el contenedor, que transportaba 800 paquetes con destino a Oaxaca, no estaba en el lugar. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre su paradero.

Las autoridades no han revelado la identidad del conductor ni precisado si la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya inició una carpeta de investigación por estos hechos.