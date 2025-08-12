Martes, agosto 12, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba

Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba
Comando en patrulla falsa de la Guardia Nacional asalta a conductor en la Puebla–Orizaba. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

La mañana de este martes, un grupo armado que viajaba en una patrulla apócrifa de la Guardia Nacional asaltó al conductor de un camión de paquetería sobre la autopista Puebla–Orizaba, a la altura de Acatzingo. El hombre fue golpeado y trasladado al Hospital Regional del municipio.

De acuerdo con el testimonio del operador, alrededor de las 5:30 horas detectó que una patrulla, que más tarde se confirmaría como falsa, lo seguía de cerca. Minutos después, los ocupantes encendieron la torreta para obligarlo a detenerse.

Durante la persecución, el conductor logró comunicarse con su supervisor para informarle de la situación; sin embargo, escuchó lo que parecía una detonación de arma de fuego y la llamada se interrumpió.

Ante el riesgo, decidió detener el vehículo. En ese momento, dos sujetos descendieron de la patrulla y, tras obligarlo a bajar de la cabina, lo golpearon repetidamente. Luego abordaron el camión y huyeron, mientras otros integrantes del grupo escapaban en la patrulla apócrifa.

Automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron al operador y llamaron a los servicios de emergencia. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio, brindaron atención al herido y lo trasladaron al hospital para su valoración médica.

Por los golpes y la emergencia, el conductor no pudo precisar cuántos hombres en total participaron en el atraco. 

Pocos kilómetros adelante, agentes localizaron el tráiler; no obstante, el contenedor, que transportaba 800 paquetes con destino a Oaxaca, no estaba en el lugar. Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado sobre su paradero.

Las autoridades no han revelado la identidad del conductor ni precisado si la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya inició una carpeta de investigación por estos hechos.

Temas

Más noticias

Internacional

Grok califica a Donald Trump como el criminal más notorio de Washington DC

La Jornada -
Grok, el chatbot de inteligencia artificial anti-woke de Elon Musk, ha declarado al presidente Donald Trump "el criminal más notorio" de Washington DC en...
Internacional

Indignación en Gambia, muere una bebé tras mutilación genital

La Jornada -
Banjul, Gambia. Activistas reclaman justicia en Gambia tras la muerte de una bebé a quien presuntamente se le practicó la mutilación genital femenina, una...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:51

Los penales de Puebla carecen de tecnología para impedir el ingreso de armas y drogas: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reconoció este lunes que la administración estatal no cuenta con la tecnología necesaria en los penales de Puebla...

GN detiene a tres que usaban postes de luz para asaltar en la México-Puebla

Martín Hernández Alcántara -
Dos hombres y una mujer que desmantelaban infraestructura eléctrica en Santa Rita Tlahuapan, como postes de luz, para bloquear la Autopista México-Puebla, fueron detenidos...
00:00:51

Detectan “cobro de piso” en centros comerciales de Huejotzingo; ya se identificaron a los autores: SSP

Isaí Pérez Guarneros -
Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó este lunes, en conferencia de prensa, que la dependencia ya identificó a...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025