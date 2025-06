Tragedia de ABC mostró la corrupción en guarderías privadas: Sheinbaum

La tragedia de la guardería ABC mostró que la privatización y subrogación de los servicios públicos a privados “era un asunto ideológico y de corrupción”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Interrogada esta mañana sobre el caso del incendio en ese espacio de cuidado infantil, que se suscitó el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños fallecidos y 106 heridos, la mandataria remarcó que en su administración se cambiará el sistema de guarderías subrogadas con la creación de 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

“Las familias (de las víctimas de la guardería ABC) nos ayudaron a validar los diseños de los CECIs. Nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios de guarderías del IMSS”.

“Esta idea neoliberal que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, el caso de la guardería ABC mostró que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción el estar promoviendo la privatización de muchos servicios”, expuso.