Trabajadores desconocen a directora de Educación Especial; no cubre el perfil y ejerce acoso laboral, señalan

Tras no alcanzar acuerdos, docentes, supervisores y directores, respaldados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 23, desconocen a Jeanine Hanan Zehenny, quien funge como directora de Educación Especial, y reiteran su exigencia de que sea destituida.

Las y los inconformes comentaron a La Jornada de Oriente que seguirán desarrollando su trabajo con normalidad, pero sin atender indicaciones de la funcionaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la cual señalaron no cubre el perfil del puesto, toda vez que es abogada, por lo que en varias ocasiones las respuestas que han obtenido de ella ante dudas o peticiones de apoyo, son: “a mí me puso el gobernador” o “a mí ni me hablen de esto porque yo no sé”.

También indicaron que ejerce acoso laboral, toda vez que se les están pidiendo reportes por cada hora de trabajo, lo cual nunca antes había ocurrido.

De igual forma, presuntamente ha incurrido en malos manejos de dinero, ya que a los ponentes de cursos de capacitación o conferencias no se les paga y si se hace es lo mínimo, pero a las directoras las obligan a firmar documentos en donde se indica que se desembolsaron cantidades como 40 mil pesos, por lo que plasman su rúbrica bajo protesta.

Cabe recordar que los trabajadores protestaron el pasado viernes en contra de ella, primero al interior de las instalaciones del organismo magisterial y posteriormente acordaron trasladarse a la dependencia estatal para manifestarse.

Al intentar hacerlo, la puerta fue cerrada para impedirles la salida, pues les advirtieron que había patrullas afuera de la SEP y que “si el gobernador habla, quien sabe qué pase”.

Tras lograr atravesar esa barrera, arribaron a la secretaría y pudieron colarse hasta dentro de las oficinas, donde se desarrollaba una junta, para poder denunciar públicamente y a todo pulmón la situación.

Aunque hubo una reunión con representantes de la institución, no se llegó a algún acuerdo. Por lo que, desde ese momento y hasta hora, la petición sigue siendo la de remover a la directora.

Este 17 de junio se llevará a cabo un encuentro para abordar de nueva cuenta el tema, pero esta vez entre José Luis González Morales, líder del SNTE 23; Jorge Estefan Chidiac, secretario de Educación Pública, y Hanan Zehenny.

Es importante mencionar que las y los manifestantes temen represalias por parte de la SEP, ya que si bien la mayoría de los supervisores y directores están inconformes, algunos no informaron a la base un día antes de la movilización que se llevaría a cabo el viernes y otros programaron o realizaron revisiones sorpresa, a fin de evitar que el personal se trasladará hasta el SNTE.

4 mil docentes atiendes a más de 13 mil alumnos

En el estado de Puebla se estima que son 13 mil 780 alumnos atendidos por docentes y trabajadores de Educación Especial.

La estadística refiere que de ellos, son alrededor de mil 250 alumnos con discapacidad, con diagnóstico emitido por la secretaría de Salud, y más de 150 con aptitudes sobresalientes. El resto no han sido evaluados, debido a lo costoso que resulta contratar especialistas, y sin embargo son intervenidos.

Dentro del universo de estudiantes, hay quienes tienen discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz y psicosocial, es decir que no ven, con sordera o hipoacusia, con síndrome de Down, esquizofrenia, autismo o trastorno por déficit de atención, problemas conductuales y dificultades severas en el aprendizaje, por citar algunos ejemplos.

En la entidad hay 49 Centros de Atención Múltiple en los que se auxilia a infantes con discapacidad múltiple y severa, y 148 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER); y son más de 4 mil 166 docentes para atender las 12 mil escuelas que requieren de profesores de Educación Especial.

No obstante, los mismos trabajadores señalan que los equipos multidisciplinarios no cuentan con los especialistas necesarios, ya que siempre faltan psicólogos clínicos, trabajadoras sociales, maestras de comunicación o fisioterapeutas, que son necesarios para hacer las intervenciones pertinentes.

Los y las inconformes refieren que ante la falta de espacios dignos, recurrentemente tienen que atender a los estudiantes en patios o bodegas de las escuelas.