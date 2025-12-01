Lunes, diciembre 1, 2025
Ahora surgen protestas de trabajadores de la Normal de Zacatlán

Trabajadores de la Normal de Zacatlán protestan en Puebla para denunciar acoso laboral y falta de transparencia en el uso de cuotas escolares.
Martín Hernández Alcántara

Al menos 40 trabajadores de la Escuela Normal Oficial “Lic. Benito Juárez” de Zacatlán, se trasladaron a la ciudad de Puebla para denunciar que sufren acoso laboral, irregularidades administrativas y falta de transparencia financiera, de la cual responsabilizan a la directora del plantel, Cristy Martínez Millán.

Los quejosos acusaron a Martínez Millán de ejercer hostigamiento laboral a través de intimidaciones, amenazas con actas administrativas, modificaciones de horarios de último momento, cargas excesivas de trabajo y la exigencia de firmar documentos en su domicilio durante la madrugada. 

También señalan la instalación de alrededor de 30 cámaras de vigilancia al interior del plantel, lo que consideran un mecanismo de control y vigilancia injustificado.

El grupo inconforme afirma que la Normal no ha sido auditada desde 2022 pese a manejar cuotas escolares superiores a 3.6 millones de pesos anuales —calculadas a partir de una matrícula estimada en 808 alumnos y cuotas semestrales de 4 mil 500 pesos— sin que exista un desglose público de los gastos. Como consecuencia, demandan la destitución de la directora, la apertura de un nuevo proceso transparente para designar al titular del plantel y la realización de una auditoría integral a su gestión.

Un documento con estas exigencias, acompañado de evidencia testimonial y fotográfica, fue entregado ya a la Secretaría de Educación Pública del estado.

Las inconformidades se suman a denuncias difundidas en octubre de 2025, en las que docentes y alumnos señalaron un ambiente laboral “caótico”, renuncias provocadas por estrés y presunto abuso de poder en la administración interna, así como la atribución indebida de obras municipales como logros institucionales.

En abril de 2025, padres de familia y aspirantes también reclamaron falta de transparencia en el proceso de admisión, fallas en la plataforma de registro, mala atención presencial y presuntas prácticas discrecionales que, según afirmaron, afectaron a jóvenes que buscaban ingresar a la Normal.

