Trabajadores del Issste se inconforman por registrar ingresos y salidas con reloj biométrico; señalan que no se les consultó

Trabajadores del Issste se manifestaron a las afueras del Hospital Regional ubicado en la colonia San Manuel, en la ciudad de Puebla, en exigencia de la remoción de Arsenio Torres Delgado, director del nosocomio.

Expuso que se han abierto más servicios como la Unidad de Hemodinamia, pero sin contratar a más recuso humano y solo trasladando a algunos trabajadores, por lo que se ha generado déficit en otras áreas.

Expresó que al no cumplir con las expectativas, el director del nosocomio debe ser removido, ya que no solo no ha resuelto las carencias sino que ha tolerado el hostigamiento laboral.