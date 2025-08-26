Trabajadores del IMSS reprochan que el monto de jubilaciones es 80% menor con el actual modelo

Alrededor de 40 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se manifestaron ayer en las calles de la ciudad de Puebla para exigir la reinstauración del régimen solidario de jubilaciones y pensiones, tras considerar que el actual sistema de cuentas individuales, gestionado por las Afore, no garantiza una pensión digna y amenaza su futuro laboral. La movilización culminó frente a las instalaciones de la sección 1 del organismo gremial, donde entregaron un pliego petitorio dirigido a Elena López de la Vega, secretaria general.

La protesta ocurrió en un contexto en el que el sistema de pensiones mexicano ha transitado de un esquema solidario a uno individualizado, tras reformas que favorecieron la creación de administradoras privadas de fondos para el retiro, conocidas como Afore. De acuerdo con los inconformes esta transformación implicó dejar de contar con el respaldo del Estado y de los patrones, imponiéndose un modelo en el que cada trabajador debe ahorrar por su cuenta, lo que deriva en condiciones desiguales y en pensiones insuficientes.

Los trabajadores denunciaron que, bajo el régimen actual, quienes cumplen con años de cotización reciben apenas entre el 20 por ciento y el 30 por ciento de su último salario al jubilarse, es decir que los montos han bajado hasta 80 por ciento. Señalaron que estos montos no cubren la canasta básica ni los servicios esenciales, lo que pone en riesgo el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Además, advirtieron que las comisiones elevadas y la falta de transparencia en las Afore afectan gravemente el ahorro acumulado durante toda la vida laboral, y ante pérdidas por inversiones, los empleados carecen de recursos legales para reclamar.

En su pliego petitorio, los agremiados exigieron a Elena López de la Vega que, como secretaria general, emita un pronunciamiento público y convoque a una asamblea informativa con trabajadores activos y jubilados para analizar a fondo las consecuencias del sistema de cuentas individuales. La demanda incluye la conformación de una Comisión de Seguimiento y Defensa de los Derechos Pensionarios y la apertura de una mesa de diálogo ante la dirigencia sindical nacional, para iniciar negociaciones formales con las autoridades federales y legisladores.

La inequidad entre quienes siguen bajo el antiguo régimen de 1973, que obtienen pensiones superiores con menos años cotizados, y los que ingresaron después de 1997, fue resaltada por los manifestantes.