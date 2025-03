Trabajadores del Hospital Universitario amagan con irse a paro; exigen que todos formen parte de la nómina institucional

Trabajadores del Hospital Universitario amagan con irse a paro, exigen que todos los empleados del nosocomio formen parte de nómina institucional, ya que actualmente son cuatro distintas, lo que ha generado diferencias de salarios y prestaciones. Asimismo, demandan freno al acoso laboral y sexual, y que se les doten de materiales y medicamentos suficientes.

Fuentes al interior del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) comentaron a La Jornada de Oriente explicaron que actualmente la universidad cuenta con cuatro nominas: la institucional, capítulo 16, de confianza y subcontratación.

Te puede interesar: Acuerda UAP con ASPABUAP y SITBUAP aumento al salario del 4% a trabajadores

Quienes forman parte de la primera tienen las mejores prestaciones y salarios, mientras que los de confianza y capítulo 16 ya no tienen 75 días de aguinaldo, solo les otorga el mínimo establecido por ley de 15 días; carecen de prima de antigüedad, no les dan 1 por ciento de aumento salarial por cada cinco años de servicio cumplido, se les contrata anualmente y se les condicionan los bonos.

Esa precariedad laboral y fallos en los pagos han generado que los especialistas ya no quieran laborar, por lo que comentaron que es frecuente que se queden sin los mismos hasta por siete meses y que la gente con cita programada ya no tenga consulta.

Te recomendamos: Anuncia la Conade nuevo bachillerato para Puebla en estudios deportivos

En ese tenor denunciaron la de materiales, equipos y medicamentos, lo que les dificulta la prestación del servicio.

“Los nuevos compañeros se jubilan a los 35 años (de servicio), pero no hacen antigüedad porque los están contratando cada año, no les den 75 días más el bono, a ellos les dan lo de ley, el bono de 15 días lo dan solo si el jefe lo autoriza y regularmente es un medio de control para que los trabajadores no obtengan este dinero si es que no obedecen o no hacen lo que se les indica. Por ejemplo, tiempo extra o estas situaciones de no denunciar la falta de materiales”.