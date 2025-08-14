Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasEstado

Trabajadores del gobierno del estado recibirán aumento salarial del 4%

Isaí Pérez Guarneros

En la revisión salarial de este 2025, los trabajadores del gobierno del estado recibirán un aumento directo al salario del 4 por ciento para todo el personal activo, jubilados y pensionados, retroactivo al pasado 1 de julio, informó Jhovani Oliver Gallo, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod).

Como resultado de las mesas de diálogo entre representantes de la Administración Pública y del Sindicato, también se acordó un aumento adicional del 4 por ciento en prestaciones, retroactivo igualmente al 1 de julio. Además, se pactó un incremento del 22.18 por ciento en apoyos para transporte, del 18.86 por ciento en el premio de puntualidad (de siete a ocho días), del 10 por ciento en estímulos anuales de agosto y del 15 por ciento en becas.

Los aumentos en salarios y prestaciones impactarán de forma directa en la prima vacacional, el bono de productividad y el aguinaldo correspondiente a este 2025.

Con este ajuste, los nuevos sueldos de los trabajadores de los poderes del estado quedan establecidos así: oficial “R” con 12 mil 462 pesos; oficial “M” con 10 mil 592 pesos; oficial I con 8 mil 898 pesos; y oficial “E” con 8 mil 699 pesos.

En cuanto a prestaciones, el incremento del 4 por ciento se verá reflejado en: “Compensación al personal de base” con mil 535 pesos; “Ayuda de varios” con mil 549 pesos; “Apoyo a la economía” con mil 738 pesos; “Despensa” con 466 pesos; y “Apoyo a transporte” con 706 pesos, este último resultado de un aumento directo del 22.18 por ciento.

En el caso del premio de puntualidad, Sindicato y Administración Pública acordaron un aumento del 18.88 por ciento.

Jhovani Oliver Gallo informó también que se incrementarán en un 10 por ciento las prestaciones anuales de “Honradez y eficiencia” (325 pesos), “Capacitación” (406 pesos), “Puntualidad” (prestación anual, 271 pesos) y “Trabajos valiosos” (540 pesos).

Respecto a las becas cuatrimestrales para todos los niveles educativos, el aumento será del 15 por ciento. Las cantidades quedarán así: nivel primaria de primero a tercer grado, mil 580 pesos; de cuarto a sexto grado, mil 976 pesos; secundaria, 2 mil 371 pesos; bachillerato, 3 mil 532 pesos; y educación superior, posgrados y diplomados, 3 mil 591 pesos. Para estudiantes con discapacidad, el monto será de 3 mil 371 pesos.

Finalmente, las prestaciones que se pagarán en la primera quincena de este mes incluyen: premio al mérito por 2 mil 23 pesos; ayuda de útiles escolares de 12 mil 212 pesos; día del servidor público con 8 mil 115 pesos; bono por aniversario sindical de mil 443 pesos; y festejo por el aniversario número 61 del Stspepyod, de mil 670 pesos.

En conjunto, estas prestaciones sumarán un total de 25 mil 463 pesos.

