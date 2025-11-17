Lunes, noviembre 17, 2025
Trabajadores de vectores de Puebla y otras siete secciones del SNTSA protestarán en la Ciudad de México

Marcharán en exigencia de mejores condiciones laborales

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Agremiados de la Sección 75 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), junto con representantes de otras siete secciones sindicales, anunciaron su participación en la marcha nacional “Unidad y dignidad sindical”, convocada para el 19 de noviembre a las 10 horas en el Monumento Estela de Luz  y que culminará en el zócalo de la Ciudad de México.

En Puebla son por lo menos 350 empleados del programa Vectores de la Secretaría de Salud (Ssa) los que están incorporados a la sección 75, a quienes en reiteradas ocasiones les han atrasado pagos; el personal también ha denunciado constantemente falta de insumos y equipo para realizar sus labores.

La movilización anunciada busca frenar políticas administrativas que, sostienen, limitan recursos y deterioran las garantías laborales de los trabajadores de la Ssa y del IMSS-Bienestar.

Los sindicalizados de Puebla se suman así a las secciones 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51, reforzando el llamado nacional a defender derechos laborales y recursos para operar programas de salud.

“Reafirmamos nuestro compromiso por la  defensa de nuestro trabajo, nuestros salarios, nuestras prestaciones económicas, nuestros derechos laborales y nuestras legítimas aspiraciones de tener mejores condiciones de vida y de trabajo”, señala el comunicado oficial difundido entre los participantes.

La coordinación interestatal de ocho secciones sindicales subraya el carácter nacional de la protesta y pone el foco en la necesidad de que el gobierno federal revise las políticas presupuestales.

