Lunes, agosto 25, 2025
Trabajadores de Sesé impulsan conformación de sindicato por opacidad de FROC-Conlabor

Ayer realizaron asamblea en el Sindicato de Telefonistas

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Trabajadores de Sesé, empresa proveedora de logística para Volkswagen de México en Puebla, decidieron desafiar la actual representación sindical encabezada por el Sindicato Vicente Lombardo Toledano, adherido a la FROC-Conlabor, al convocar una asamblea para destituir a esta organización y conformar un nuevo sindicato independiente. La reunión se llevó a cabo ayer en el auditorio del Sindicato de Telefonistas, en un contexto de creciente inconformidad y demandas.

La insatisfacción de los empleados surgió después de las recientes votaciones organizadas por la dirigencia sindical para la ratificación del contrato colectivo de trabajo.

Explicaron que solo 30 por ciento de la plantilla, actualmente conformada por mil 800 trabajadores, acudió a votar y de estos, 20 por ciento rechazó el acuerdo, sin que hasta ahora se haya difundido el contenido del contrato por parte de la actual dirigencia.

Los trabajadores también manifestaron su molestia con la falta de rendición de cuentas por parte de René Sánchez Juárez, líder del Sindicato Vicente Lombardo Toledano y de la FROC-Conlabor, ya que no ha cumplido con realizar informes cada seis meses, como la ley lo establece, aumentando así el nivel de desconfianza de la representación gremial.

Además del problema en la representación, los empleados reportan irregularidades en el pago de tiempo extra, ya que no les quieren pagar doble o hasta triple, como lo establece la ley; la ausencia de un tabulador salarial, descuentos y falta de transparencia en el otorgamiento de vacaciones, así como prestaciones laborales que apenas cumplen lo mínimo requerido por la ley.

“La empresa nos paga salarios mínimos prestaciones de ley, pero las mínimas. Entonces ¿qué buscamos? Un sindicato independiente que nos apoye, que haga eventos deportivos, culturales, y que vea por los intereses de los trabajadores”, denunciaron.

El descontento también se incrementa por la supuesta injerencia de la empresa en la vida sindical, ya que los empleados sostienen que Sesé ha exigido la asistencia de los trabajadores a las convocatorias bajo amenaza de sanción, lo que consideran una acción que traba la organización independiente y perpetúa la influencia de la FROC-Conlabor.

Al respecto, uno de los sindicalizados comentó: “La empresa por supuesto que nunca va a querer un sindicato independiente porque va a lograr mejores condiciones laborales para los trabajadores”.

Los empleados han solicitado apoyo a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para garantizar la legalidad y el respeto de los derechos de asociación y representación. La exigencia de democratización gremial marca un momento decisivo para la plantilla de Sesé.

