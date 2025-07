Trabajadores de Lomas de Angelópolis gastan hasta 150 pesos diarios en el transporte articulado; piden que entren los taxis pirata

Trabajadores de Lomas de Angelópolis gastan hasta 150 pesos o más diariamente en el transporte público que circula legalmente en la zona, por lo que pidieron que dejen operar a los taxis pirata.

La movilidad rápida y eficiente dentro de los diferentes conjuntos residenciales y zonas comerciales que hay en dicho sitio es un problema para la mayoría de las personas que laboran en la misma y que no tienen carro, según un sondeo realizado por La Jornada de Oriente.

Uno de los grupos de personas más vulnerables por ducha situación está integrado por pobladores de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, que tiene un alto grado de marginación social, pues estos perciben salarios precarios y aún deben desembolsar por lo menos 25 por ciento de su sueldo en transportarse.

Personas que acuden a trabajar a la zona refirieron que ninguno ruta del transporte articulado ha funcionado adecuadamente, ya que los puntos de ascenso y descenso están muy distantes de sus sitios de trabajo, particularmente en los conjuntos habitacionales, por lo que aún deben caminar distancias por lapsos de hasta 30 minutos, lo que ocasiona que lleguen tarde a sus labores pues en muchos casos su hora de ingreso es a las seis de la mañana.

Muchas ocasiones, contaron, la falta de vehículos los orilló a tomar Uber por lo que el gasto se incrementó hasta los 250 pesos, según narraron.

Contaron que, las veces en las que los taxis piratas han sido retirados, les han ocasionado problemas de traslado, ya que estos sí los acercan prácticamente a las puertas de sus trabajos y con tarifas que no superan los 15 pesos; además, indicaron que son constantes y el trato de los conductores es adecuado.

“No quieren al transporte pirata pero no se ponen a pensar en nuestras necesidades porque nosotros somos trabajadoras, el gobierno dice que está con nosotros pero no es cierto. A los patrones no les vamos a decir que nos den para nuestros pasajes”, dijo una empleada de una casa residencial, al tiempo en el que rompía en llanto pues dijo que su salario es poco y debe destinar 100 pesos diarios.