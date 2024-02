Trabajadores de Audi ya resienten económicamente la huelga, pero advierten que van por los dos dígitos de alza salarial

Al cumplirse 20 días del estallamiento de la huelga, obreros de Audi México se mantienen en resistencia, aunque económicamente señalan que ya se encuentran desgastados.

En un recorrido realizado por La Jornada de Oriente se observó que alrededor de 120 trabajadores se mantienen vigilantes afuera de tres accesos a la planta ubicada en San José Chiapa.

En la entrada principal se concentra la mayor cantidad de operarios, alrededor de 80 permanecían este día. Por cada asistencia cada uno gasta cuando menos 100 o 200 pesos para trasladarse solo o junto con otros de sus compañeros a quienes cooperan para la gasolina y casetas; la mayoría lleva sus propios alimentos, aunque este martes algunos comieron sopas instantáneas que les fueron donadas.

El sindicato provee de carpas, agua, sillas y sanitarios; hoy alguien llevó una bocina para escuchar música y tratar de hacer menos pesado el rato, otros juegan cartas, algunos platican y otros más simplemente observan el árido paisaje.

- Advertisement -

En la puerta A72 este día solo había alrededor de 12 obreros, mientras que en la zona de contenedores eran alrededor de 30.

Hay dos puertas más en dónde no se establecieron guardias, solo se les colocaron candados y banderas rojinegras el 24 de enero, de vez en tanto los operarios realizan rondines para corroborar que nadie que no realice una actividad esencial entre.

- Advertisement -

Desde el pasado viernes se anunció que los obreros ya solo tienen que acudir una vez cada 14 días, a fin de que puedan encontrar alguna actividad productiva para sostenerse en tanto no reciben salario.

Con ayuda de familiares y empleos temporales subsisten obreros; no cederán en pretensión de alza de 10%

Dentro de esa aparente calma que hay entre los obreros que se encuentran vigilando la planta de Audi México, existe un sentimiento de preocupación entre los técnicos, ya que la empresa les adeuda semana y media de salario, mismo que rechaza pagar pues ha referido que en cuanto estalló la huelga se suspendió la relación laboral; además de que en los 20 días de huelga, por obvias razones, no han recibido remuneración.

Colegiaturas, alimentos, renta, agua, luz, créditos de vivienda y automotrices, son parte de los gastos que tienen que cubrir, en algunos casos ya están tratando de llegar a acuerdos con los bancos, el Infonavit o las agencias de autos para prorrogar los pagos.

Hasta ahora los trabajadores sobreviven de sus ahorros, de la ayuda de sus parejas, de su familia o de lo que obtienen de actividades en las que se han empleado de manera temporal.

Ese es el caso de Christian, quien es empleado eventual y señala que ya le está siendo complicado cubrir todas sus obligaciones financieras.

Por ahora, con una moto que adquirió tiempo atrás se dedica a hacer repartos a través de aplicaciones.

Sin embargo, sostiene que se mantiene firme en seguir con la huelga y aclara que no se siente atraído por la oferta que hizo la empresa de extender el contrato a eventuales durante 12 meses, ya que no estaba establecido en un acuerdo y había muchas posibilidades de que eso no ocurriera.

Héctor, por su parte, es operario de planta, sus mayores preocupaciones son cumplir con los pagos de su casa, de su vehículo y los gastos de su hijo.

Él señala que hasta ahora ha vivido con trabajos que le han llegado de hojalatería y pintura, pero prevé que en una o dos semanas su situación económica se podría agravar.

A pesar de su temor, señala que si se prolonga la huelga tendrá que buscar un trabajo fijo y lo hará sobre todo porque no está dispuesto a que no se les dé un aumento digno, premium como Audi presume son sus unidades.