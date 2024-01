Trabajadores de Audi, dispuestos a irse a huelga ante baja propuesta de alza salarial

Trabajadores de Audi México sostienen que están dispuestos a estallar la huelga, al considerar que es baja la propuesta de alza al salario de 4.3 por ciento, más 0.7 por ciento en prestaciones.

Entrevistados por La Jornada de Oriente, los obreros que acudieron a votar este día al Sindicato de Telefonistas, en la consulta organizada por el Sitaudi, refirieron que no es posible que una marca premium no esté dispuesta a dar salarios de mejor nivel a sus empleados.

“En lo personal sí, yo estoy dispuesto a ir a la huelga, hay muchas personas por razones de su familia, muchas pagan su hipoteca, sí la están pensando, pero hay que ver el beneficio a largo plazo, hoy vamos a estar esperando cuatro meses, tres meses los que sean, lo que sea necesario para que esto sea positivo o negativo, si es positivo va a ser un fruto que va a durar muchos años”, dijo Alejandro, quién además consideró una burla el planteamiento de la empresa.

Por su parte Juan, otro trabajador de la firma germana, consideró que no hay otra alternativa para presionar a la ensambladora a mejorar los ingresos de los trabajadores.

Además calificó como incongruente que Audi argumente que no tiene solvencia para pagar más y que mil 300 puestos de trabajo estarían en riesgo si lo hace, ya que si no tiene dinero para mejorar salarios tampoco lo tendría para pagar liquidaciones de tal cantidad de obreros.

“Son años fuertes los que vienen y creo que si nosotros desde un principio, como ahorita, si no peleamos nuestros derechos, que merecemos un poco más y nos conformamos con poco, se acostumbrarán a darnos menos”.

Los obreros añadieron que están sometidos a una fuerte presión laboral y las condiciones de trabajo no son las mejores como para no merecer un ingreso económico mayor.

“No estoy a favor, pero si la empresa no quiere negociar o no se presta a la negociación con el sindicato, no tenemos otra opción porque sí, lo que está ofreciendo no es lo adecuado y lo propio”.