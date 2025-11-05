Miércoles, noviembre 5, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Trabajadores de Cruz Azul en Palmar denuncian represión y favoritismos

Instalaciones de la planta Cemento Cruz Azul Puebla en Palmar de Bravo, donde laboradores denuncian represión y falta de mejoras salariales.
Martín Hernández Alcántara

Trabajadores de la planta Cemento Cruz Azul Puebla, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, hicieron pública una carta dirigida a la empresa y a las autoridades en la que expresan su inconformidad por la falta de mejoras salariales y laborales, así como por presuntos actos de favoritismo al interior de la fábrica.​

En el documento, se destaca que en los últimos años la producción ha alcanzado cifras récord, pero sin que ello se traduzca en incrementos salariales o beneficios adicionales. Señalan que, mientras la empresa presume logros y productividad, “los trabajadores seguimos igual, con los mismos sueldos y sin beneficios nuevos”.​

El texto también denuncia un ambiente laboral marcado por el descontento y el temor, derivado de despidos ocurridos tras manifestaciones pacíficas anteriores. Afirman que varios empleados han sido removidos o castigados por intentar organizarse para exigir mejoras, lo que ha generado miedo entre la plantilla.​

Asimismo, los trabajadores acusan que existen preferencias hacia personas cercanas a la Gerencia General, quienes han recibido promociones y ventajas “no por su desempeño, sino por sus relaciones personales o afinidad con los superiores”. Esta situación, aseguran, ha incrementado las tensiones dentro del centro de trabajo.​

De acuerdo con la misiva, la nueva administración de la planta, que asumió funciones en 2020, prometió justicia, transparencia y equidad, compromisos que —según los empleados— no se han cumplido. En cambio, mencionan que los beneficios se concentran en unos cuantos, mientras que la mayoría continúa con las mismas condiciones laborales.​

Los trabajadores exhortan a la directiva de Cruz Azul, a las autoridades gubernamentales y a la sociedad poblana a atender la situación antes de que escale. “Solo pedimos justicia, respeto, un trato digno y que las autoridades realmente escuchen y ayuden a resolver esta situación”, concluye la epístola.​

