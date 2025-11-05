Trabajadores de Cruz Azul en Palmar denuncian represión y favoritismos

Trabajadores de la planta Cemento Cruz Azul Puebla, ubicada en el municipio de Palmar de Bravo, hicieron pública una carta dirigida a la empresa y a las autoridades en la que expresan su inconformidad por la falta de mejoras salariales y laborales, así como por presuntos actos de favoritismo al interior de la fábrica.
En el documento, se destaca que en los últimos años la producción ha alcanzado cifras récord, pero sin que ello se traduzca en incrementos salariales o beneficios adicionales. Señalan que, mientras la empresa presume logros y productividad, “los trabajadores seguimos igual, con los mismos sueldos y sin beneficios nuevos”.
El texto también denuncia un ambiente laboral marcado por el descontento y el temor, derivado de despidos ocurridos tras manifestaciones pacíficas anteriores. Afirman que varios empleados han sido removidos o castigados por intentar organizarse para exigir mejoras, lo que ha generado miedo entre la plantilla.
Asimismo, los trabajadores acusan que existen preferencias hacia personas cercanas a la Gerencia General, quienes han recibido promociones y ventajas “no por su desempeño, sino por sus relaciones personales o afinidad con los superiores”. Esta situación, aseguran, ha incrementado las tensiones dentro del centro de trabajo.
De acuerdo con la misiva, la nueva administración de la planta, que asumió funciones en 2020, prometió justicia, transparencia y equidad, compromisos que —según los empleados— no se han cumplido. En cambio, mencionan que los beneficios se concentran en unos cuantos, mientras que la mayoría continúa con las mismas condiciones laborales.
Los trabajadores exhortan a la directiva de Cruz Azul, a las autoridades gubernamentales y a la sociedad poblana a atender la situación antes de que escale. “Solo pedimos justicia, respeto, un trato digno y que las autoridades realmente escuchen y ayuden a resolver esta situación”, concluye la epístola.