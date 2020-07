En reunión sindical, reportan 30 trabajadores contagiados por Covid-19 en Hospital de Tepeaca de la Ssa

Al menos 30 trabajadores del Hospital de Tepeaca de la Secretaría de Salud del estado (Ssa) se encuentran contagiados por Covid-19, debido a la falta de insumos y equipo de protección para evitar ser infectados.

La información se dio a conocer la mañana de este jueves durante una reunión entre los trabajadores y el representante de la delegación sindical.

A través de redes sociales, los sindicalizados informaron que el nuevo director Joaquín Alejandro González, quien es anestesiólogo y arribó al cargo hace un par de días, dio positivo por Covid-19 y habría contagiado a personal del Área de Gobierno por no tomar las medidas necesarias.

Debido a ello, aseguraron que se infectó la secretaria particular de Dirección General, la Jefa de Recursos Humanos y el auxiliar de la misma área, así como un médico del programa Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) quien falleció el pasado 27 de junio.

Los trabajadores consultados denunciaron que están viviendo una situación crítica por la contingencia sanitaria, y no cuentan con el respaldo ni de las autoridades mucho menos del sindicato, por lo que pidieron la intervención del gobernador Luis Miguel Barbosa para que se cierre el nosocomio y se fumigue.

“El líquido con el que se están desinfectando es de dudosa procedencia, no sabemos si es de la calidad requerida porque seguimos con la contaminación en todos lados del hospital; además, no se está suministrando todo el material para protegernos”, denunció una de las entrevistadas que dio positivo por Covid-19 y a quien se le negó la entrega de un cubrebocas N95 por no ser médico.

Reveló que la administradora del hospital Susana Román Islas dijo que los cubrebocas N95 sólo se dan a personal médico que está en Urgencias y en contacto directo con los contagiados.

Por esta razón, relató que algunos trabajadores pidieron la ayuda del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, liderada por el químico Damián Ortega, para que a través de ellos logren la entrega de equipo de protección, el cual no sólo está escaso sino con sobrecostos.

El personal entrevistado refirió que en el Hospital de Tepeaca se quedó muy poco personal atendiendo a la población, debido a que la mayoría se fue de cuarentena por la edad, padecimientos crónicos y la cuestión inmunológica.

Informó que no existe un epidemiólogo en la Jurisdicción Sanitaria de Tepeaca, en su lugar refirió que la médico general Yolanda Méndez Aragón está a cargo de la revisión de los protocolos de seguridad y protección.

Sin embargo, acusó que Méndez Aragón nunca se presentó en el Hospital de Tepeaca a realizar una capacitación sobre el uso correcto del material de protección y de los equipos.

“No nos dijeron cuántas horas o días vive el virus en los papeles, como son las hojas de referencia que se van a los hospitales Covid-19 y que regresan manipuladas”, relató.

Incluso, los trabajadores denunciaron que hay personal de contrato que están siendo reubicados a otras labores, como ofrecer la atención en caja de urgencias o chofer de traslados a pacientes Covid-19, cuando su categoría laboral es administrativo.

“Hay abusos de autoridad porque amedrenta, te dicen que, como eres personal de contrato, eres quien debes de dar la cara por los pacientes Covid-19, cuando no tenemos ni base ni prestaciones para nuestras familias si llegáramos a fallecer por contagio”, advirtió.