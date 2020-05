Pandemia ocasionó el despido de mil 200 trabajadores en el sector de la construcción, señaló sindicato

Mil 200 despidos registra el sindicato de la construcción Ignacio Zaragoza como consecuencia del paro temporal de labores por la pandemia del Covid–19, confirmó su dirigente Miguel López Zepeda.

Comentó que con el decreto que prohíbe reanudar los trabajos en este sector en el estado de Puebla, la cifra de personas dadas de baja podría aumentar, aunque dijo todavía no contar con una cifra aproximada.

Asimismo, externó que los trabajadores están temerosos de lo que ocurrirá a partir del 1 de junio, puesto que hasta ahora el acuerdo con las constructoras es el pago de salarios solo hasta el último día de mayo.

“Es una situación muy grave, no sabemos qué hacer, las empresas están prácticamente ya sin dinero para seguir apoyando… Nuestra preocupación es verdaderamente qué empresarios están dispuestos a continuar con obras, no lo sabemos. No sabemos cuántos se van a quedar sin trabajo”.

López Zepeda informó que buscará una reunión con el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Héctor Alberto Sánchez Morales, para analizar conjuntamente la situación y gestionar el pronto regreso a las actividades en las obras públicas y privadas.

Abundó que desde antes de la pandemia del nuevo coronavirus, la industria de la construcción ya registraba una tendencia a la baja.

El líder sindical también sostuvo que no habrá problemas de contagio en los lugares donde se ejecutan los trabajos, pero sí les preocupa el transporte público, ya que la mayoría de los empleados utiliza ese medio para poder llegar a los sitios donde laboran.

Por ello pidió al gobierno del estado mayor supervisión de las unidades y que garantice que concesionarios y choferes apliquen las medidas de higiene necesarias para evitar contagios entre los usuarios.

CMIC respeta decreto, pero insiste en regreso escalonado

A través de un comunicado, la CMIC expresó e respeto al decreto emitido por el gobierno del estado de Puebla, el cual impide el regreso de la industria de la construcción, con la finalidad de salvaguardar la salud de los trabajadores como una prioridad.

No obstante, la cámara que encabeza Héctor Sánchez Morales indicó que han mantenido comunicación con la autoridad estatal para proponer un regreso general escalonado en cuanto a obras específicas.

El retorno, agrega el documento, será apegado a los protocolos que la autoridad federal y estatal plantea para el cumplimiento seguro en cada obra o centro de trabajo.

“Es importante precisar que algunas actividades esenciales de la industria se mantienen de una forma conservadora y escalonada; como lo son actividades de bacheo, conservación de caminos, mantenimiento de hospitales”, reportó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.