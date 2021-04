Los trabajadores no están obligados a irse a vivir a Ciudad Modelo”, sostiene líder del Sitaudi

Los trabajadores de Audi no pueden ser obligados a mudarse a Ciudad Modelo, además de que la representación sindical no lo permitirá.

Así lo advirtió César Orta Briones, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), luego de que la empresa pidió a sus colaboradores cambiar de residencia, para así resolver el problema de pago de peaje, que hasta antes del 1 de abril era cubierto por el gobierno del estado.

Además, el presidente ejecutivo de la firma de los cuatro aros en nuestro país, Tarek Mashhour, anunció que emprenderán una estrategia de desarrollo regional y que incluso habían encuestado al personal para saber qué necesitarían para cambiar de residencia.

“Los trabajadores no están obligados a irse a vivir a Ciudad Modelo, lo digo claramente y fuertemente. La empresa no los puede obligar, no se lo vamos a permitir, eso es un hecho. Ellos son libres de donde quieran vivir”.

César Orta estimó que un 80 por ciento de los trabajadores radica fuera de la región de San José Chiapa.

Asimismo, sostuvo que lo correspondiente al pago de peaje es un tema que debe ser resuelto únicamente entre el gobierno estatal y la armadora.