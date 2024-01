Trabajadores de Audi votarán el lunes propuesta de la empresa, de solo 4.3% de alza al salario y de 0.7% en prestaciones

El próximo 22 de enero, dos días antes de que venza el emplazamiento a huelga, se llevará una consulta en la que los trabajadores votarán a favor o en contra de la propuesta de Audi, de 4.3 por ciento de aumento al salario y de 0.7 por ciento en prestaciones.

Así lo confirmó el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) en un comunicado emitido este sábado en el que explica que al no haber mayor disposición de la armadora el pasado miércoles en las pláticas, que se trasladaron a la Ciudad de México, es que se decidió llevar a cabo la votación, tal como lo ordena la ley cuando se trata de revisiones contractuales.

Detalló que del incremento en prestaciones que plantea la empresa se desglosa de la siguiente forma: aumento de 0.2 por ciento en fondo de ahorro y de 3 por ciento en prima vacacional, así como alza de 50 pesos en vales de despensa, de otros 50 pesos en ayuda de útiles escolares y de 150 pesos en bono por tope salarial.

Este planteamiento de la firma de vehículos de lujo queda por debajo de las expectativa del Sitaudi, que redujo a 10 por ciento su solitud de aumento al salario y de 7 por ciento en prestaciones, considerando en esta últimas incremento de 50 por ciento en prima vacacional y de 50 por ciento en prima vacacional, además de elevar 550 pesos el bono por tope salarial, en 400 pesos los vales de despensa y en 300 pesos la ayuda para útiles escolares, también se pedía de reducir el costo del transporte a 5 pesos por viaje sencillo.

“Al no haber ya ningún movimiento por parte de la empresa y no haber acuerdo entre las partes, nos vemos en la obligación de consultarles a ustedes este ofrecimiento que ha hecho la compañía, dicha consulta se realizará el día lunes 22 de enero mediante voto libre, directo y secreto, para saber si están de acuerdo o no con el ofrecimiento”, indicó el Sitaudi.