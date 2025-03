Trabajadoras sexuales se suman a las marchas por el 8M; piden que su labor no sea considerada como una falta administrativa

De manera inédita, sexoservidoras del Centro Histórico de Puebla participaron en las protestas por el Día Internacional de la Mujer, para exigir al ayuntamiento capitalino una reforma al Código Reglamentario Municipal (Coremun) para que la prostitución ya no sea considerada como una falta administrativa.

Las mujeres dedicadas al trabajo sexual que conforman la agrupación “Chicas de la 14”, se concentraron en el Hotel México, ubicado en la avenida 14 Poniente, que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, para caminar por la avenida Reforma y dirigirse hacia el zócalo.

Las inconformes vistieron en su mayoría playeras blancas con leyendas alusivas al “8M”, como comúnmente se conoce a esa fecha, cubreboca, así como sombrillas rojas que hicieron visible al contingente, el cual estuvo integrado por dos centenares de mujeres, aproximadamente.

Las trabajadoras sexuales exigieron, principalmente, que el Coremun, que regula las actividades comerciales en el municipio capitalino, entre otras, no sancione a la prostitución como una falta administrativa, pues acusaron que esto solo ha servido para que funcionarios públicos, como los de la Secretaría de Gobernación, particularmente inspectores, así como agentes de seguridad pública, las extorsionen.

Explicaron que son constantemente amedrentadas por los funcionarios municipales, quienes las amenazan con detenerlas por cualquier pretexto para que al final les pidan dinero a cambio de no hacerlo y dejarlas ejercer la prostitución.

Detallaron que algunas de sus compañeras han sido arrestadas por 36 horas por no contar con recursos y pagar multas que pueden llegar hasta los 11 mil pesos.

En el mismo sentido, señalaron que el hecho de que la sociedad no reconozca su actividad como un trabajo las expone a la violencia por parte de grupos de personas que intentan explotarlas económicamente, además de que no cuentan con ningún tipo de seguridad para ejercer el sexoservicio, por lo que dijeron que fue oportuno marchar en el Día Internacional de la Mujer y que de esa forma fueran vistas. “Trabajo sexual es trabajo, no reconocerlo también es violencia”, acusaron.

Las sexoservidoras urgieron a todas las autoridades tanto del nivel municipal, estatal como federal a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, hagan lo necesario para dignificar su labor y ofrecerles, en primera instancia, seguridad física, programas médicos así como herramientas para que puedan defenderse por la vía legal de clientes que intentan agredirlas.

Es importante señalar que esta es la primera ocasión que trabajadoras sexuales se suman a las marchas por el Día Internacional de la Mujer, pues no es usual que ellas realicen protestas visibles ante los temores que manifiestan.

Es oportuno recordar que en su artículo 29 el Coremun establece que las personas que “ejerzan, permitan o sean usuarios de la prostitución, en lugares públicos, podrán ser sancionados con amonestación, multa equivalente del valor diario de 10 a 100 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), arresto hasta 36 horas o trabajo a favor de la comunidad”.