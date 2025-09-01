Lunes, septiembre 1, 2025
Protestan “naranjitas” por el supuesto retiro un bono

Patricia Méndez

Empleadas de barrido manual comúnmente conocidas como “naranjitas”, protestaron la mañana de este lunes por el supuesto retiro de un bono.

Desde temprana hora, las inconformes se apostaron afuera de las oficinas del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) para exigir la devolución de la compensación que, dijeron, les fue retirada de forma arbitraria.

“Contador Alfredo, no te robes nuestro dinero, no más abusos”, se leyó entre las pancartas que colocaron afuera de las oficinas municipales.

Las trabajadoras del OOSL cerraron por espacio se unos 20 minutos el paso sobre el bulevar Valsequillo para finalmente apostarse solo afuera del organismo.

Se espera que en el transcurso del día haya una postura por parte del alcalde José Chedraui Budib sobre la protesta.

