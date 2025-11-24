Lunes, noviembre 24, 2025
Desaparece trabajadora del Hospital General de Zacatlán; SNTSA solicita apoyo para localizarla

La mujer forma parte del personal administrativo del nosocomio

Ficha de búsqueda oficial de María Isabel Sosa Lobato, difundida por el sindicato de salud, autoridades y familiares
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La alarma se ha extendido entre los trabajadores del sector salud en Puebla por la desaparición de María Isabel Sosa Lobato, empleada administrativa del Hospital General de Zacatlán. La última vez que fue vista fue el pasado viernes 21 de noviembre de 2025 en dicho municipio, según la ficha difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), sección 25.

La preocupación se ha acentuado luego de que el SNTSA pidió públicamente la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información relevante que ayude a localizar a la trabajadora desaparecida. “Solicitamos la ayuda de la sociedad; cada dato sobre el paradero de nuestra compañera es fundamental para su pronta localización”, expresó la dirigencia sindical en sus redes sociales oficiales.

El boletín oficial detalla que Sosa Lobato, de 59 años, es mexicana, mide aproximadamente 1.60 metros, tiene complexión robusta, piel morena clara y cabello ondulado, castaño oscuro y hasta el hombro.

Como seña particular, la ficha remarca que la mujer tiene una cicatriz de 5 centímetros en el tobillo izquierdo. Hasta ahora no hay información sobre su vestimenta al momento de la desaparición.

La ausencia de una trabajadora administrativa en el hospital más importante de la Sierra Norte ha generado inquietud entre los empleados y familiares, quienes han mantenido la difusión constante de la ficha de búsqueda en redes sociales con la esperanza de obtener datos que ayuden a localizarla. 

Los números telefónicos oficiales habilitados para brindar información son 2222-46-3830 y 2226-82-1258, además del buzón de paz y la plataforma digital de la Comisión de Búsqueda.

La familia y compañeros de la trabajadora confían en el alcance de la difusión, mientras la investigación oficial sigue su curso tanto en Zacatlán como en municipios vecinos. Desde el fin de semana se intensificó el llamado a cooperar con información que permita esclarecer la situación.

