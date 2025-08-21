Miércoles, agosto 20, 2025
Cultura

Trabaja INAH en renovación de túneles de Cholula, el “corazón arqueológico” de la pirámide

Paula Carrizosa

Los túneles que cruzan el interior de la Pirámide de Cholula son parte de un proyecto de renovación con el que se busca mejorar estos espacios que siguen siendo “el corazón arqueológico” del Gran Tlachihualtepetl.

Dichos trabajos, señaló Manuel Villarruel Vázquez, director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Puebla, incluyen la mejora de la iluminación, las cédulas descriptivas, las maquetas y el vestíbulo de acceso, además de adecuaciones museográficas en el museo de sitio para mejorar sus contenidos.

Durante una entrevista previa a la firma de un convenio con el ayuntamiento de San Andrés Cholula que permitirá labores de salvamento arqueológico en 27 obras públicas, el funcionario federal dijo que con la renovación de los túneles se busca que el visitante conozca no sólo la historia del sitio arqueológico sino la evolución de las exploraciones que se han hecho desde 1939.

Confió que en la labor, en la que participa también la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, está pendiente la “evaluación de costos”, por lo que se busca el acercamiento con diversas instancias como el Congreso estatal, los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula, y el gobierno estatal.

Al mismo tiempo, confió que la zona arqueológica de Teteles de Ávila Castillo abrirá en próximas fechas para convertirse en el sitio número 12 del estado, sumándose a las zonas arqueológicas de Cantona, Cholula, Teteles de Santo Nombre, Yohualichan, Tehuacán el Viejo, Tepexi el Viejo, Tepapayeca y Los cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco.

En ese sentido, Villarruel Vázquez expuso que en Teteles de Ávila Castillo ya se aplica “una primera ministración” de recursos otorgada por la administración estatal que ha permitido mejorar la seguridad del museo de sitio, renovar elementos complementarios de iluminación, fabricar piezas museográficas como cédulas, vitrinas, mamparas y láminas explicativas, además de una maqueta.

Particularmente, mencionó que ya se está armando la colección que será exhibida, misma que está integrada por piezas prehispánicas originales recuperadas en la zona de Teteles y otras procedentes de excavaciones anteriores en sitios de la Sierra Norte de Puebla.

“Creemos que la zona arqueológica y el museo de sitio que abrirán al público no solamente platicarán sobre el devenir histórico de los grupos de Teteles de Ávila Castillo sino de los grupos y asentamientos prehispánicos en toda la región”, sostuvo

