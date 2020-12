Insta Consejo Regional Totonaco y Tiyat Tlali al Poder Judicial a amparar a comunidades frente a Comexhidro

El Consejo Regional Totonaco y el Consejo Tiyat Tlali instaron al Poder Judicial a amparar las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, San Felipe Tepatlán y Altica contra autoridades federales que otorgaron permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1, a cargo de Comexhidro para beneficiar solo a las cadenas Walmart, Suburbia, Waldos y Vips.

Ambas organizaciones emitieron un comunicado posterior a la asamblea en defensa de la madre tierra celebrado en Ahuacatlán el pasado fin de semana- dirigido al Poder Judicial que está próximo a definir el juicio de garantías a las comunidades en resistencia y la demanda de amparo que presentó la empresa Deselec 1-Comexhidro en contra de las autoridades del ayuntamiento de Ahuacatlán por haber revocado las licencias de obra para la hidroeléctrica ya que fueron otorgadas de manera ilegal.

“Manifestamos que desde 2009 hemos sufrido abusos y criminalización por ejercer nuestros legítimos derechos al territorio y a la autodeterminación como pueblos originarios al proteger las fuentes de agua de las que dependemos para vivir. Hemos enfrentado amenazas, difamaciones y denuncias penales con delitos fabricados con la finalidad de que aceptemos se imponga el proyecto que no es para bien de nuestras comunidades sino para incrementar las ganancias económicas de grandes empresas. Desde que la empresa hizo presencia en nuestro territorio con la complicidad de algunos servidores públicos deshonestos a quienes usaron como sus operadores, se creó un clima de tensión que podría agudizarse en caso de que las sentencias no reconozcan nuestros derechos”, expresaron en el posicionamiento.

Y añadieron: “Consideramos inaceptable que la Conagua haya otorgado a las empresas ya mencionadas una concesión para el uso de 11 mil litros por segundo del agua del río Ajajalpan, anteponiendo intereses privados a nuestro derecho al agua, en una zona donde se han secado varios manantiales y el caudal del río ha disminuido considerablemente en los últimos años.

“¿Cómo es posible que la Semarnat avalara un proyecto que pretende perforar nuestras montañas para hacer un túnel y desviar el río de su cauce por 4 kilómetros y medio, destruyendo vegetación, alterando laderas y fragmentando el territorio para beneficiar a Walmart que por varios años evadió el pago de millones de pesos en impuestos?

“Nos indigna que el INAH haya violentado nuestros derechos al afirmar que la hidroeléctrica puede hacerse sabiendo que destruirá restos de un asentamiento totonaco en un franco desprecio por nuestra historia e identidad cultural.

“Las heridas que el proyecto hidroeléctrico produciría a nuestra madre tierra al usar maquinaria pesada para construir dos embalses, casa de máquinas, subestación eléctrica, un túnel, varios caminos y bodegas serían irreversibles como se encuentra manifestado por la Bióloga Georgina Yoalhy Ramírez Villalobos, perito profesional en delitos ambientales de la Procuraduría General de la República. En la zona donde quieren imponer esa hidroeléctrica hubo fuertes deslaves el pasado mes de agosto que destruyeron dos puentes. Como lo documentan varios estudios las laderas de esta región son muy inestables.

“Es inaceptable que la empresa Deselec 1-Comexhidro, haya demandando a las autoridades municipales de Ahuacatlán por cumplir con su obligación de respetar y proteger nuestros derechos como se los exigimos.

“Las comunidades totonacas que habitamos a lo largo del río Ajajalpan queremos vivir en paz, queremos seguir produciendo nuestros alimentos, realizando nuestras fiestas y rituales a nuestra madre tierra y a nuestra madre agua pues de ellas dependemos para existir. No queremos divisiones ni violencia y ahora más que nunca la madre tierra necesita que actuemos para defenderla. En este año incendios por sequía, inundaciones, lluvias torrenciales, enfermedades que nunca habíamos vivido son muestra de que debemos poner un alto a la explotación de la naturaleza, a la producción desmedida de mercancías no siempre necesarias, al consumo irracional. No necesitamos proyectos que mercantilizan el agua y la tierra, necesitamos cuidarlas, regenerarlas, respetarlas al igual que a todos los seres vivos. La madre tierra no tiene voz, nosotros, hombres y mujeres de los pueblos indígenas somos su voz por eso la levantamos con fuerza para decir basta de destrucción, basta de violencia y basta de desprecio a nuestra identidad y nuestra cultura.

“Respetuosamente, exhortamos a los representantes del Poder Judicial que tienen bajo su responsabilidad dictar la sentencia del amparo que interpusimos comunidades de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, respetando nuestros derechos como pueblos originarios a la libre determinación, a la tierra y territorio así como al medio ambiente sano y al agua. No podemos permitir que se pongan en riesgo nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos. En la sierra norte los pueblos Totonaco, Nahua, Otomí, Tepehua y mestizo seguiremos unidos para proteger nuestro territorio y seguir construyendo proyectos de vida en unidad y paz.

“Desde la sierra norte de Puebla nos solidarizamos con la lucha de todos los pueblos hermanos que defienden la vida y se oponen a la imposición de proyectos de muerte. Su lucha es también nuestra lucha. Nos unimos a la exigencia de presentación con vida del compañero Miguel Vázquez, defensor de Veracruz, así como del defensor nahua Sergio Rivera defensor de la Sierra Negra de Puebla. Exigimos justicia y verdad para los casos de los asesinatos de Meztli Sarabia, Antonio Esteban y Manuel Gaspar. No más violencia hacia defensores y defensoras del derechos humanos. No más violencia hacia las mujeres. No más violencia hacia los pueblos indígenas”, finalizaron.