Morena retrasa el proceso legislativo para convertir a Totimehuacan en municipio, exhibe Mario Riesta

Riestra exige celeridad, análisis técnico y consulta ciudadana para Totimehuacan municipio 218. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Las autoridades locales y diputados emanados de Morena retrasan el proceso legislativo para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218, exhibió Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el también exdiputado federal, subrayó que aunque las actuales autoridades estatales y diputados locales emanados de Morena prometieron en campaña convertir a Totimehuacan en municipio 218, hasta la fecha no existen avances sustanciales, ni se ha convocado al debate a la sociedad civil o la academia, cuestionó Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN.

El líder panista advirtió que resulta preocupante el estancamiento legislativo, pues la falta de asesoría científica y consulta universitaria genera el riesgo de cometer errores en la delimitación territorial, lo que podría perjudicar la conectividad y los servicios públicos para los habitantes de la zona oriente de Puebla. Dejó claro que es imprescindible la participación de especialistas de instituciones de prestigio, como la UNAM, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla.

Insistió en que la demora por parte de la bancada de Morena contradice las promesas realizadas en campaña y dificulta el cumplimiento de la demanda ciudadana. El dirigente resaltó que no ha existido avance significativo, ni se ha convocado a expertos ni a la ciudadanía para analizar el impacto jurídico, social, económico y geográfico que implica la municipalización de Totimehuacan.

Mario Riestra Piña defendió la urgencia de acelerar el trámite legislativo, no sólo para garantizar que San Francisco Totimehuacan obtenga su estatus de municipio 218 durante la actual legislatura, sino también para asegurar que el próximo alcalde sea elegido democráticamente en 2027. Recalcó que la consulta a universidades y sociedad civil debe ser pilar de este proceso, evitando decisiones apresuradas y la fragmentación territorial de Puebla.

Finalmente, llamó a que se antepongan los dictámenes técnicos, jurídicos y científicos por encima de los acuerdos políticos, y recordó que en procesos similares, como la solución al conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula, su intervención permitió una solución robusta gracias al respaldo académico

 

