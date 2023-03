¡Torturola, violola y matola!

Cuando pasamos por enfrente de un puesto de periódicos sobresalen notoriamente unas publicaciones de menor tamaño que los periódicos tradicionales y con formato vertical llamados tabloides los cuales ostentan amplios fotograbados de colores junto a titulares de grandes letras y el nombre del periódico. Llaman la atención que esas fotografías revelan casi siempre crudas escenas sangrientas, imágenes sexuales explícitas, sin pudor alguno, con encabezados sensacionalistas que buscan provocar reacciones morbosas en algunas personas quienes las compran y leen ávidamente el escaso texto de ese tipo de “noticias” escandalosas que a menudo no están verificadas, llenas de calificativos subidos de color y que solo producen reacciones emocionales en un tipo de lectores que cultivan así algunas inclinaciones malsanas.

El arcoíris del periodismo.

La paleta de colores de este tipo de prensa es muy variada, va desde el rojo intenso, el amarillo güevo, el rosa “chillón”, la “prensa blanca” y sobre todo una combinación de colores que forman parte de los patrones de un camuflaje mediante el cual se mimetizan algunos “medios” que presumen de ser “serios” y ejercer un periodismo profesional, pero frecuentemente reproducen las mismas conductas que los pasquines declaradamente amarillistas, aunque encubiertos y disfrazados convenientemente. De manera que la línea que separa a estos tipos de periodismo es tan delgada que la ética periodística de algunos comunicadores suele ser solo declarativa, porque frecuentemente se “llenan la boca” haciendo alarde de una honestidad “a toda prueba” que precisamente no resiste ninguna prueba. Su relación con el periodismo está solo definida por el carácter regular, cíclico —periódico— de las publicaciones y no por el ejercicio apropiado de esa actividad profesional.

¿De dónde le viene el amarillo?

“El Niño Amarillo” (The Yellow Kid en inglés) fue el personaje principal de la serie Hogan´s Alley, una historieta dibujada por Richard F. Outcault y publicada entre 1895 y 1898, la cual apareció simultáneamente en el New York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal de William Randolph Hearst ¡Finísimas personas! El tal chamaco amarillo era un niño calvo, orejón, con cara de bobo y vestido con un camisón acampanado de color amarillo; el dibujante usó por primera vez los “globos” para incluir texto, aunque este aparecía también en el camisón de la creatura. Un tercer periódico, el New York Press calificó a estos dos medios como “amarillos” por el tipo de “noticias” que publicaban con encabezados alarmistas y mentirosos para así enganchar a más lectores y ganar la competencia sostenida entre ellos. Como sabemos Pulitzer estableció en su testamento el otorgamiento de premios, en 22 categorías, a la labor periodística, a la literatura y a la composición musical que son administrados por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Estos premios iniciaron en 1917 y se conceden en el mes de abril, con 105 ediciones a la fecha. Es muy probable que el periodismo “amarillista” no se haga acreedor a ningún premio, aunque el origen del dinero de este galardón tenga un intenso tono “amarillo canario”.

“El Pifas Melgoza ´pintole` un violín al jefe de la policía”

En el año de 1968 una figura ocupó los titulares del semanario mexicano ¡Alarma! durante mucho tiempo. Los lunes invariablemente aparecía la foto de un sujeto que, sin presunción alguna, porque había suficientes testigos de sus fechorías había ultimado a un periodista, corresponsal de la propia revista. Juan Muñoz Flores, quien vivía con su familia en Jojutla Morelos, llegaba a su casa cuando un sujeto le salió al paso y le pegó siete balazos que lo hirieron de muerte. Gracias a unos vecinos se pudo establecer la identidad del asesino de nombre Epifanio Melgoza, alias “El Pifas”. Bueno, a partir de esa fecha, cada lunes en el periódico ¡Alarma! aparecía la fotografía de este matón acompañado de un texto en el que se hacía burla de la policía por su ineficiencia al no haberlo podido capturar. “El Pifas Melgoza disfrazado de payaso fue al carnaval de Veracruz”, “El Pifas Melgoza llevó ´mañanitas` al cuartel de policía”. Julián Vences publicó en Facebook lo siguiente:

“PIFAS, ¿ESTÁS AHÍ? ¡ENTRÉGATE!

Ausencio Barrionuevo, “El Compita”, conminaba al peligroso matarife:

“Pifas, ¿estás ahí? ¡Entrégate, estás rodeado!

El mentado “Pifas” se esfumó.

La revista Alarma, todos los lunes, por años, publicaba su foto pidiendo que quien lo viera lo denunciara. En su edición del 21 de julio de 1969, a propósito de la llegada del hombre a la Luna, con letras grandes tituló:

´¡NO ENCONTRARON AL PIFAS!`.

El sonado caso de “El Pifas” dio lugar a la expresión popular “Se lo cargó Pifas”, cuando alguien era asesinado.”

“Las Poquianchis”

Otro sonado caso que magnificó la prensa amarillista fue el de los nefandos crímenes cometidos por cuatro hermanas de apellidos González Valenzuela, mejor conocidas como “Las Poquianchis”. Se trató de numerosos crímenes que estas mujeres perpetraron contando con la complicidad de algunas autoridades. Se estima en 150 personas asesinadas o mandadas a liquidar por estas mujeres cuyo número mayor correspondió a las infelices sexoservidoras a las que explotaban, a sus bebés cuando eventualmente los tenían y a algunos clientes molestos en los prostíbulos que regenteaban. Una vez descubiertos estos macabros o “macabrones” asesinatos fue el semanario ¡Alarma! el que dio los detalles espeluznantes, semana a semana, por lo cual sus ventas ascendieron vertiginosamente.

¡Raptóla, violóla y matóla!

Es el título de una obra de teatro de la autoría de Alejandro Licona que basado en esos titulares escandalosos de la prensa declaradamente amarillista hace mofa de lo que un supuesto artículo describe: un crimen repugnante. Por cierto, Matola es una ciudad del sur de Mozambique, cerca de Maputo, capital de este país y también el nombre de un lugar llamado así en la comunidad valenciana en España. Violola, al parecer, es una cuerda de viola, pero nada de esto tiene que ver con el uso del lenguaje usado en estos pasquines. Seguramente algunos de ustedes recordarán aquella canción compuesta por “Botellita de Jerez” que popularizó este conjunto musical por los años setenta, basada también en una cruenta y descarnada historia ficticia, por cierto, pero estrictamente ajustada a cualquier caso reseñado con su encabezado correspondiente de la prensa amarillista, llamada:

“Alármala de tos”:

(…)

El “azul” sonriendo la miró

¿Que qué, qué fue lo que pasó?

Siguióla, jalóla, saqueóla;

la jaló, la pateó… escupióla,

tiróla, la jaló, la pateó.

Con una pistola.

Alarma, Alármala de tos.

Uno, dos, tres,

patada y coz (…)

Este uso particular del lenguaje y el retorcimiento de las formas gramaticales como “matóla”, “secuestróla” y otras por el estilo, corresponde al uso abusivo del pronombre enclítico que una fina amistad, investigadora especialista en gramática avanzada, me reveló. Los redactores de estos pasquines realizan los titulares por economía de palabras y en ocasiones con una sola, de gran tamaño, para atraer la atención del público junto con las grandes fotografías que ocupan casi toda la portada. Cito textualmente a mi estimada informante: “Usadas estas formas con verbos en modo indicativo (“pensólo”) suenan arcaizantes y afectadas pues así se utilizaban en literatura hasta el siglo xx (parece ser por influencia del gallego) pero hoy son formas desusadas” .

La fascinación por los malos.

Desde siempre, la maldad, sus manifestaciones más visibles y aquellos que la practican sistemáticamente han ejercido un atractivo particular en algunas personas, aun cuando estas mismas personas tengan plena conciencia acerca del bien, del mal y mantengan una conducta respetuosa y correcta en su entorno social. ¿Será entonces una contraposición al poder establecido? ¿Tal vez se trate de una exaltación del antihéroe de ficción? Lo que si puedo afirmar desde mi experiencia es que el malvado y su reiterada impunidad es una figura reconocida y ensalzada por la prensa amarillista como si se tratara de un jugador de futbol, un músico, un cantante reconocido o algún actor destacado. Guillermo Sheridan en uno de los escritos que componen su libro “Paseos por la calle de la amargura” denominado ´La fama y el criminal` apunta lo siguiente:

“La versión más socorrida (explica Kennedy) es que la seducción que generan los criminales en el público posee un carácter ambiguo: por un lado, su criminalidad le parece repugnante, pero, por el otro, se deja llevar por una exaltación prestada por la figura del criminal. Hay una suerte de envidia de su arbitrariedad, de su hallarse exento de rendir cuentas a nadie y mucho menos a sí mismo: es el actor vicario de las fantasías que la gente identifica con el poder total.”

Hace apenas unos días, la corresponsal en Brasil del periódico “El País”, Naiara Galarraga Gortázar, narra la ejecución de “Pedrinho Matador”, el mayor asesino serial de Brasil, quien después de purgar una larga condena en la cárcel de 42 años por los más de 100 asesinatos que cometió, se convirtió en un exitoso yutuber con 250,000 seguidores. Este sujeto ostentaba en uno de los antebrazos un tatuaje con la leyenda “mato por placer”.

“`Pedrinho exmatador´ se titula el canal de YouTube donde suma 250.000 seguidores. También estaba en Instagram, TikTok y otras plataformas, porque al salir de la cárcel vio en ello una vía de ganarse la vida. Quizá fue así como sus asesinos lo localizaron. Su última publicación fue el sábado [4 de marzo de 2023]. Aparecía jugando al billar en un bar (…)”

¿Quiénes serán los seguidores de “Pedrinho Matador”? ¿Serán Kate del Castillo y Sean Penn, admiradores de “El Chapo” Guzmán con quien se retrataron gustosos? ¿Serán algunos vecinos de usted? o ¿Será usted mismo? Esta admiración tiene mucho de voyerismo, porque algunos se solazan mirando y reinterpretando en su “cabecita” imágenes grotescas. En resumidas cuentas, como dijo don Renato Leduc “cada quien hace de su culo un papalote y lo empina a donde le venga en gana”.

¿Noticias?

Las “noticias” que contienen estos periódicos amarillistas rebosan de adjetivos a cual más rebuscados que emplean para “analizar”, describir, calificar los contenidos. Las empresas de servicios tecnológicos no están exentas de difundir cualquier cantidad de barbaridades, al contrario, se caracterizan porque no se imponen límite alguno, ni consideran alguna ética que valga para que así, cualquier fulano o fulana asuman su impostura como periodistas. La unesco en su boletín trimestral julio-septiembre de 2017 difunde un artículo de Aidan White, director de la Red de Periodismo Ético en el cual se cuestiona el hacer de los nuevos actores de la información que obtenemos en los teléfonos celulares y que damos por veraz, aunque a menudo es falsa y por lo tanto malintencionada, que contiene imágenes trucadas, descontextualizadas o de otros momentos.

“La ponzoñosa mezcla de las tecnologías digitales con las costumbres políticas corruptas y la explotación comercial del nuevo ámbito de la comunicación están creando fracturas por tensión continuada en el campo más vasto de la información pública.”

No podría terminar este texto sin citar al inolvidable Carlos Monsiváis, quien en su libro “Los mil y un velorios. Crónica de la nota roja en México” afirma, entre otras muchas cosas, que las críticas y repugnancia que muchos sienten respecto de este tipo de prensa, así como de sus lectores habituales, están impregnados de un desprecio profundamente clasista y racista en contra de los “chairos”:

“Desde la década de 1920 los sectores ilustrados o semi ilustrados condenan las publicaciones de nota roja, no por sus errores (deformación ilimitada de los hechos, manipulación de la ignorancia, prosa de noticieros del fin del mundo, endiosamiento del prejuicio), sino por sus consumidores más notorios, los pobres, a quienes suponen complacidos en su degradación: “Eso leen porque eso les da gusto” .

Este tipo de prensa y algunos de los que se dicen profesionales pintan a la verdad y a la ética muy amarillólas y por consecuencia a la gente engañóla, mareóla y burlóla … ¡Que poca madrola!

