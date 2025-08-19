Martes, agosto 19, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Grupo de albañiles encuentra un torso humano en Acajete

Los agresores habrían intentado calcinar los restos humanos

Grupo de albañiles encuentra un torso humano en Acajete
Policía acordona el área donde albañiles localizaron restos humanos en Acajete
Isaí Pérez Guarneros

Un grupo de albañiles en Acajete encontró el torso humano de una persona, sin extremidades y con visibles huellas de calcinación, mientras realizaba labores de construcción en el barrio del Santo Entierro, la tarde del lunes.

De acuerdo con los reportes oficiales, los trabajadores hallaron los restos en medio de un montículo de arena. Según su relato, alrededor del torso había cenizas, lo que hace presumir que se intentó quemar el cuerpo en ese lugar.

Tras el hallazgo, los albañiles dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron policías municipales y estatales, quienes confirmaron que se trataba de restos humanos.

En un primer momento, los uniformados señalaron que podría tratarse del torso de un hombre; sin embargo, por el estado en el que fue encontrado no fue posible determinar el género de la víctima.

Peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) acudieron para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento de los restos, que posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tepeaca, donde se practicarán los estudios necesarios para lograr la identificación de la víctima.

De manera paralela, agentes de seguridad estatal y municipal implementaron un operativo en la zona con el fin de localizar las extremidades faltantes; no obstante, hasta el cierre de esta edición no se había logrado ubicar más partes del cuerpo.

De forma extraoficial, autoridades ministeriales señalaron que el torso habría sido abandonado en el lugar y posteriormente incendiado, como un intento de los agresores por eliminar evidencia.

Hasta el momento, el móvil del homicidio permanece indeterminado y no se han reportado personas detenidas en relación con este caso.

También puedes ver: Abandonan seis cabezas humanas con narcomensaje en límites de Puebla y Tlaxcala

Temas

Más noticias

Nacional

Viven en la pobreza la mitad de menores de 5 años en México

La Jornada -
Ciudad de México. La mitad de los niños mexicanos de hasta cinco años viven en la pobreza, y bajo las condiciones actuales, tres de...
Internacional

Desplegará Maduro 4.5 millones de milicianos ante amenazas de EU

La Jornada -
Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:56

Una mujer asesinada y un hombre herido deja riña entre Antorcha y la UPVA en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este viernes, presuntos integrantes de Antorcha Campesina y de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre protagonizaron una...

En un aparente “ajuste de cuentas”, comando asesina a dos hombres en Huauchinango

Isaí Pérez Guarneros -
En un presunto ataque directo, dos hombres, identificados como Ausencio Puyicatla, de 54 años, y su hijo Andrés, de 23, fueron asesinados en la...

Homicidio de Leonel Herrerías habría sido porque descubrió a quienes robaban su domicilio

Isaí Pérez Guarneros -
El homicidio del profesor Leonel Herrerías Torres, ocurrido el pasado lunes, podría estar relacionado con el hecho de que el docente sorprendió a los...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025