Grupo de albañiles encuentra un torso humano en Acajete

Un grupo de albañiles en Acajete encontró el torso humano de una persona, sin extremidades y con visibles huellas de calcinación, mientras realizaba labores de construcción en el barrio del Santo Entierro, la tarde del lunes.

De acuerdo con los reportes oficiales, los trabajadores hallaron los restos en medio de un montículo de arena. Según su relato, alrededor del torso había cenizas, lo que hace presumir que se intentó quemar el cuerpo en ese lugar.

Tras el hallazgo, los albañiles dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron policías municipales y estatales, quienes confirmaron que se trataba de restos humanos.

En un primer momento, los uniformados señalaron que podría tratarse del torso de un hombre; sin embargo, por el estado en el que fue encontrado no fue posible determinar el género de la víctima.

Peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) acudieron para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento de los restos, que posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Tepeaca, donde se practicarán los estudios necesarios para lograr la identificación de la víctima.

De manera paralela, agentes de seguridad estatal y municipal implementaron un operativo en la zona con el fin de localizar las extremidades faltantes; no obstante, hasta el cierre de esta edición no se había logrado ubicar más partes del cuerpo.

De forma extraoficial, autoridades ministeriales señalaron que el torso habría sido abandonado en el lugar y posteriormente incendiado, como un intento de los agresores por eliminar evidencia.

Hasta el momento, el móvil del homicidio permanece indeterminado y no se han reportado personas detenidas en relación con este caso.

