Dejan lluvias 29 muertos; damnificados claman por pronta ayuda

Veintinueve personas perecieron a consecuencia de las lluvias causadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, las cuales dejaron además una serie de estragos, como la inundación de más de 6 mil viviendas por el desbordamiento de ríos y arroyos, derrumbe de cerros y la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio poblano de Xicotepec.

En Hidalgo, 16 personas murieron por la caída de piedras y lodo en diversos puntos de la Sierra y la Huasteca hidalguense. También hay ocho desaparecidos en tres demarcaciones. Entre los fallecidos están dos niños y una mujer sepultados en sus viviendas en Zacualtipán de Ángeles. Decenas de familias fueron evacuadas y permanecen en albergues temporales.

El secretario de Gobierno estatal, Guillermo Olivares Reina, informó que hasta el mediodía de ayer se habían contabilizado un millar de casas afectadas en 90 comunidades, 90 poblados incomunicados y 17 municipios sin suministro eléctrico. También se reportaron daños en 308 escuelas, 59 hospitales y clínicas, seis ríos rebosados y 71 caminos averiados. Las demarcaciones más afectadas son la sierra otomí-tepehua, la Huasteca y el valle de Tulancingo, entre ellas Huejutla, Tianguistengo, Xochiatipan y Zacualtipan.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta confirmó el deceso de nueve personas y la búsqueda de ocho sepultadas en Huauchinango por un alud. Más de 80 mil damnificados se reportan en cerca de 25 localidades. La incomunicación se agrava en poblados como La Máquina y La Ceiba, mientras que los ríos Pantepec, San Marcos, San Agustín y Apulco están fuera de cauce. Hay 13 carreteras con cierres totales y parciales. Además, se reportó la explosión de un ducto de Pemex en Villa Ávila Camacho, cuyo derrame alcanzó al río San Marcos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que un tigre de Bengala se escapó del parque Animalia, en Xicotepec, por daños en las instalaciones del zoológico. Se exhortó a la población a no acercarse ni intentar capturarlo, y a reportar cualquier avistamiento al 911.

En Veracruz, la zona norte amaneció bajo el agua tras el desbordamiento de ríos y arroyos. Tres personas murieron: un automovilista en la carretera Zongolica–Orizaba, un policía municipal en Papantla, y Diana Jael, alumna de la Universidad Veracruzana, en Poza Rica. El río Cazones se desbordó e inundó Coatzintla, Tihuatlán, Cazones de Herrera y Poza Rica. En Álamo, más de 5 mil hogares se anegaron.

El gobierno de Querétaro reportó daños en 147 viviendas de 121 localidades en seis municipios de la zona serrana, y el fallecimiento de un niño de seis años en Pinal de Amoles.

En San Luis Potosí, el desfogue de la presa Zimapán, en Hidalgo, que alcanzó el 102% de su capacidad, junto con los aguaceros, provocó el aumento histórico del río Moctezuma en la Huasteca potosina. Los municipios en riesgo son Axtla de Terrazas, Xilitla, Coxcatlán, San Martín Chalchicuautla y Tamazunchale, donde mil familias fueron evacuadas.

En Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a familias de Altamira, Ciudad Madero y zonas bajas de Tampico, afectadas por inundaciones en al menos nueve colonias.

En Guanajuato, cuatro municipios de la Sierra Gorda sufrieron deslaves, ríos desbordados, cortes eléctricos y carreteras bloqueadas.

Para atender los efectos de las tormentas, la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) activaron planes de atención. La Semar movilizó a más de 3 mil efectivos a comunidades del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, en áreas de los ríos Tecolutla, Cazones, Tuxpan y Pánuco, donde viven alrededor de 1.4 millones de personas en zonas vulnerables.

