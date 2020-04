No se aplicará toque de queda en Tulcingo, dice Barbosa y llama a ediles a no equivocarse

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, garantizó que no se aplicará el toque de queda aprobado la víspera por el cabildo de Tulcingo del Valle e instó a que los presidentes municipales no adopten medidas que no solo no les corresponden sino que ni siquiera están considerados en la Constitución.

“Estos acuerdos, estas acciones son absolutamente inconstitucionales por parte de cualquier autoridad. No existen toques de queda en nuestro país, se llamaría en todo caso suspensión provisional de garantías, (y se considera) en el Artículo 29 constitucional, es una atribución del presidente de la República, que pasa por el Senado de la República, no es de competencia de un gobernador, no es de la competencia de un ayuntamiento ni de un alcalde. Así que llamo a los presidentes y presidentas de Puebla: no se equivoquen, más allá de las razones muy entendibles no se puede transgredir ni la Constitución ni la ley”, expresó en una rueda de medios a distancia, esta mañana el titular del titular del Poder Ejecutivo.

Explicó que la Secretaría de Gobernación ya se comunicó con el edil Juan Manuel Rodríguez Rodríguez para corregir “en buenos términos” el acuerdo del cuerpo edilicio a fin de que no incumpola con las normas.

E insistió, aludiendo a los ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula: “no existen toques de queda en ninguna parte del país, garantizamos la sociedad de libertades y el ejercicio de todos los derechos humanos. Pongámoslo como algo que se vio animado ( por las situación). alcances de una autoridad. Claro que no es procedente del toque de queda ni de acciones que tengan ese saborcillo, ese tufo, como andar haciendo en las madrugadas llamados con bocinas alertando a las personas en sus casas: ¡cuidado con ese tipo de cosas que producen consecuencias de pánico, que no ayudan a un confinamiento tranquilo de la sociedad.

Abundó “la gente está respondiendo bien, nuestro pueblo está muy bien enterado, informado, está reaccionando ante cada instrucción”, insistió en que se debe garantizar la alimentación de la gente y afirmó que no hay ningún caso idéntico al de Tulcingo.

El secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, precisó que el caso de Tulcingo del Valle corresponde a una mujer de 45 años que viajó a Nueva York, presenta un cuadro leve y está bajo vigilancia médica, confinada en su casa.