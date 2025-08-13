Miércoles, agosto 13, 2025
Tonantzin Fernández propone dos sitios para reubicar el penal de San Pedro Cholula

Tonantzin Fernández, alcaldesa de San Pedro Cholula. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, dio a conocer que puso a disposición del gobierno de Puebla dos terrenos para la reubicación del penal, ubicado actualmente en el centro de ese municipio. Sin embargo, rechazó precisar las ubicaciones, solo comentó que los predios están sujetos a validación por las autoridades estatales.  

Fernández enfatizó en entrevista en la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo: “Nosotros ya enviamos estos expedientes de estos terrenos y bueno lo más importante es que se haga el Cereso, el nuevo Cereso que es un proyecto de nuestro gobernador, entonces de nuestra parte hemos puesto estos terrenos a la disposición, si bien es cierto deben de pasar una revisión y deben de seguir algunos parámetros”. 

El anuncio se produce en el contexto de un debate sobre la seguridad en la zona y la urgencia de fortalecer el resguardo y tranquilidad de locatarios, comerciantes y visitantes.   

San Pedro Cholula, uno de los municipios de mayor relevancia histórica en Puebla, enfrenta retos en materia de seguridad que se han intensificado en los últimos años.  

Frente a la preocupación por la seguridad en el mercado Cosme del Razo, la alcaldesa desmintió que exista cobro de piso en el lugar, contradiciendo lo señalado por el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien reportó extorsiones en centros abasto de Cholula, Texmelucan y Huejotzingo.  

“Nosotros no tenemos un dato, de manera directa no se me ha informado de algún locatario que haya sufrido algún tipo de cobro de piso, por eso la intención era que ingresara un grupo vinculados a organizaciones vinculadas al crimen, no entraron y por eso no existe actualmente cobro de piso, si hay algún caso aislado pues es importante que también se denuncie”. 

Fernández explicó que se han fortalecido los operativos de vigilancia, aumentado el número de policías, instalado más cámaras y reforzado patrullajes en el mercado.  

Agregó que hay coordinación continua con comerciantes y mesas de trabajo permanentes para atender cualquier denuncia o incidencia.  

Destacó la importancia de mantener canales abiertos entre autoridades y sociedad, así como la participación comunitaria en las tareas de limpieza y seguridad.  

La alcaldesa reconoció que, si bien han existido problemas de inseguridad, se han tomado medidas concretas para responder a las inquietudes ciudadanas, así como para prevenir delitos como robo y extorsión.  

Informó sobre la adquisición próxima de 29 vehículos policiales, entre patrullas y motocicletas, para robustecer los recorridos y atención en el municipio. 

Denuncian que falso sacerdote ofició ritos en Puebla capital y Tecamachalco

Martín Hernández Alcántara -
Autoridades de la iglesia católica en Puebla han detectado la presencia de un hombre identificado públicamente como Ramón David Rodríguez Márquez, quien ha oficiado...
